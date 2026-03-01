Este domingo el clima en Córdoba presenta un día con condiciones de parcialmente nublado. Durante el transcurso de la mañana, las temperaturas mínimas rondarán los 7.3 grados Celsius, acompañadas de una humedad del 31% y vientos soplando a una velocidad máxima de 10 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Para la tarde y noche, se espera que el cielo continúe parcialmente cubierto. Las temperaturas máximas alcanzarán los 21.9°C con una velocidad del viento llegando a 19 km/h. Aunque no se esperan precipitaciones en ninguna parte del día, la humedad permanecerá constante, asegurando un ambiente fresco para el cierre de la jornada.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 1 de marzo de 2026

Para aquellos interesados en observaciones astronómicas, el sol saldrá aproximadamente a las 08:12 y se ocultará a las 18:21, brindando un día completo con bastante luz natural para disfrutar al aire libre. Se puede disfrutar de un paseo o actividad al aire libre sin preocupación por la lluvia.