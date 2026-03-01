Clima en Corrientes

Esta mañana, Corrientes está experimentando un clima caracterizado por cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas se mantienen frescas, con un mínimo de 8.2°C. La humedad relativa es alta, alcanzando el 94%, lo que puede hacer que el ambiente se sienta un poco más húmedo de lo habitual. Los vientos soplan de manera moderada con una media de 9 km/h, proporcionando una sensación fresca. La visibilidad es adecuada para las actividades laborales o recreativas matutinas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

Para la tarde y noche, se espera que las condiciones permanezcan similares, con temperaturas que podrían subir hasta los 18.8°C. Las nubes continuarán presentes, aunque no se esperan precipitaciones significativas, ya que el pronóstico indica una probabilidad de lluvia casi nula. Sin embargo, es recomendable estar preparado ante cualquier cambio repentino en las condiciones meteorológicas. El viento podría intensificarse levemente, alcanzando ráfagas de hasta 12 km/h, lo que podría causar que el aire se sienta un poco más fresco.