Hoy domingo 1 de marzo de 2026, la provincia de Jujuy experimentará clima con condiciones parcialmente nubosas desde la mañana. Las temperaturas durante la mañana estarán en un rango entre los 4.2°C y 18.4°C, sin precipitaciones previstas. La humedad será notablemente alta, alcanzando un 85%. Los vientos soplarán a una velocidad máxima de 10 km/h...

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

A medida que el día avance hacia la tarde, el cielo mantendrá su tendencia nubosa. La temperatura máxima alcanzará los 18.4°C, mientras que la mínima seguirá rondando los 4.2°C. No se espera lluvia, y la humedad seguirá rondando el 85%, mientras los vientos pueden alcanzar una velocidad de hasta 13 km/h.

Hoy en Jujuy, el clima tendrá variaciones significativas a lo largo del día.

Recomendamos estar atentos a los cambios climáticos, especialmente si planeas actividades al aire libre.