En La Rioja, el clima se presentará parcialmente nuboso a lo largo del día. Por la mañana, se anticipa que las temperaturas mínimas rondarán los 6°C, mientras que la sensación de frescura será moderada, lo cual ofrece un ambiente agradable para iniciar el día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Rioja

En las horas de la tarde y noche, las temperaturas aumentarán gradualmente hasta alcanzar los 21.1°C como máxima, manteniendo el cielo cubierto parcialmente. No se espera lluvia, por lo que las actividades al aire libre no se verán interrumpidas. El viento será constante con una velocidad de hasta 21 km/h, ofreciendo una brisa ligera.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 1 de marzo de 2026

Para los interesados en las observaciones astronómicas, el sol saldrá a las 08:18 y se pondrá a las 18:35, dejando gran parte del día con luz suficiente para disfrutar de las actividades diurnas.