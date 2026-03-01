Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este domingo 1 de marzo de 2026
Pronóstico diario
Hoy en Mendoza, se experimentará un clima parcialmente nuboso con un rango de temperatura que comenzará desde los 6.6°C. A primera hora de la mañana, el termómetro alcanzará un máximo de 17.5°C, ideal para actividades al aire libre. No se pronostican lluvias a lo largo de la mañana, lo que asegura una jornada tranquila.
Clima propicio para aquellos que disfrutan de la claridad del día antes del mediodía.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza
Por la tarde y noche, las condiciones meteorológicas seguirán siendo similares, con probabilidades casi nulas de precipitaciones. Los vientos máximos se registrarán a una velocidad de 13 km/h, lo que hará que el día sea agradable. La humedad se estima en alrededor del 37%, proporcionando un confort climático adecuado.
Asegúrate de disfrutar de este día, ya que los días parcialmente nubosos son perfectos para una visita a los viñedos o simplemente una caminata por la ciudad.