Hoy en Neuquén, el clima será parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas comenzarán en alrededor de 4.9°C, haciendo que la primera parte del día sea fresca. La velocidad del viento alcanzará alrededor de 13 km/h, proporcionando una brisa moderada. La humedad estará en un rango que podría resultar cómodo para la mayoría.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

A medida que el día avanza, las temperaturas máximas escalarán hasta los 17°C. Aunque el cielo continuará parcial y mayormente nuboso, no se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que hace del domingo un buen día para actividades al aire libre. Los vientos seguirán soplando con una velocidad media de 13 km/h, pero sin llegar a ser molestos.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 1 de marzo de 2026

Para los entusiastas de las observaciones astronómicas, el amanecer está previsto para las 08:22 y el sol se pondrá a las 18:16. La fase lunar para hoy es luna creciente, creando condiciones ideales para observar las estrellas y el firmamento estrellado durante la noche.