Hoy en Salta, el clima por la mañana se presentará con un cielo parcialmente nuboso, ideal para quienes planean actividades al aire libre en las primeras horas. Las temperaturas oscilarán entre los 3.4°C, como mínima, incrementándose durante el transcurso del día. La humedad relativa alcanzará el 47%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Hacia la tarde en Salta, las condiciones seguirán siendo parcialmente nubosas. Se espera que la temperatura máxima alcance los 21.2°C, perfecta para planes al aire libre. La velocidad del viento será de aproximadamente 8 km/h, suficiente para mantener un ambiente fresco y placentero. La noche llegará con condiciones similares, asegurando un clima cómodo para un descanso adecuado.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 1 de marzo de 2026

El día comenzará a las 07:03 con el amanecer, brindando unas 11 horas y 37 minutos de luz diurna antes de que el sol se ponga a las 18:40. El ciclo lunar en fase creciente añade un telón de fondo perfecto para actividades nocturnas bajo un cielo parcialmente iluminado por la luna.