En la madrugada de San Luis, el clima se presentará con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los 7.5°C, mientras que la probabilidad de precipitaciones es baja, logrando que el día comience húmedo pero seco en términos de lluvia.

Se espera que los vientos alcancen una velocidad media de 22 km/h, incidiendo de manera suave durante las primeras horas del día. Se recomienda a los habitantes que aprovechen esta franja horaria para las actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

En la tarde, las condiciones climáticas se mantendrán con el cielo parcialmente nuboso, mostrando temperaturas máximas que alcanzarán los 17.7°C. Durante la noche, el cielo persistirá con nubes dispersas, y las posibilidades de lluvias seguirán siendo mínimas. La humedad será destacable, aportando frescura al ambiente nocturno.