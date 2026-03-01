El clima en Santa Cruz presenta condiciones de parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas estarán alrededor de los 3.4°C. No se prevén precipitaciones en las primeras horas, lo que significa un día sin lluvias a la vista. Los vientos tendrán una velocidad moderada con ráfagas que podrían alcanzar los 25 km/h. La humedad relativa será del 80%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

En la tarde, las condiciones meteorológicas se mantendrán estables con cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas máximas llegarán a los 7.3°C. Esperamos que los vientos se mantengan con una intensidad constante, aunque los niveles de humedad pueden disminuir ligeramente a medida que avance el día. Durante la noche, las condiciones climáticas se asemejarán a las de la tarde, garantizando un clima tranquilo sin precipitaciones esperadas, lo que hace que sea una buena oportunidad para salir y disfrutar del aire libre.