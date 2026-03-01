Hoy, el clima en Santa Fe comienza con cielo parcialmente nuboso. Durante la mañana, las temperaturas mínimas rondarán los 7.9°C, ofreciendo un ambiente fresco. El viento soplará con una velocidad media de 21 km/h, lo que aporta una ligera sensación de movimiento en el aire. La humedad relativa se mantendrá en torno al 85%, proporcionando una atmósfera húmeda pero cómoda.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Para la tarde, el cielo continuará con nubosidad parcial y las temperaturas alcanzarán un máximo de 18.5°C. Según los pronósticos, los vientos disminuirán ligeramente, con ráfagas máximas de 11 km/h. Durante la noche, la temperatura irá bajando gradualmente. A pesar de la presencia de algunas nubes, no se esperan precipitaciones, manteniendo así el clima estable y seco.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 1 de marzo de 2026

El sol en Santa Fe tiene previsto su salida a las 7:59 AM, mientras que la puesta se espera para las 6:06 PM. Estos horarios proporcionan un total de horas de luz diurna que pueden aprovecharse al máximo.