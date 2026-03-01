Primera semana de marzo con calor y lluvias en AMBA:

Qué dice el pronóstico para el arranque de clases. Foto: NA (Damián Dopacio)

El calor todavía se puede sentir en la Ciudad de Buenos Aires, aunque irá cambiando con el correr de la semana. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la semana empezará con un clima bien veraniego y terminará con temperaturas más templadas e incluso probabilidades de lluvia.

Los dos primeros días del mes se presentan soleados y calurosos, con máximas que alcanzarán los 32° y 31°, respectivamente, y mínimas que oscilarán entre los 20° y 22°. El martes y miércoles continuarán con temperaturas altas, cercanas a los 30°, aunque con mayor presencia de nubes.

Clima en CABA. Foto: SMN.

Sin embargo, el cambio llegará el jueves, cuando se prevé un descenso de la temperatura —con una máxima de 25° y mínima de 17°— y probabilidad de lluvias durante todo el día. Hacia el viernes y sábado el tiempo mejorará, con marcas más agradables que rondarán los 24° de máxima y cielo mayormente nublado.

De esta manera, la semana mostrará una transición del calor intenso hacia jornadas más frescas y estables, ideales para quienes esperan un respiro de las altas temperaturas.

Lluvia, tormentas. Foto: imagen creada con Copilot.

Alerta por lluvias y vientos fuertes en Buenos Aires y otras provincias: cuándo llega el diluvio

Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, se acerca el agua en la primera semana del mes, que representará el final del verano 2026. Además, lanzó una alerta amarilla para Buenos Aires y otras provincias.

Este lunes estará marcado por una alerta amarilla por tormentas que abarca a varias provincias del centro del país, según el SMN.

Alerta amarilla en Buenos Aires y otras provincias. Foto: SMN.

La advertencia alcanza a sectores de San Luis, Córdoba, La Pampa, Chubut, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego y el interior de la Provincia de Buenos Aires, donde se prevén tormentas de variada intensidad a lo largo de la jornada.

De acuerdo con este nivel de alerta, los fenómenos podrían estar acompañados por ráfagas intensas, ocasional caída de granizo, fuerte actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos períodos, con acumulados que podrían generar anegamientos temporarios.

