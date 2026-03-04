Este miércoles 4 de marzo de 2026, Tucumán se despierta con un clima que presenta temperaturas mínimas de 8.5°C. Durante las primeras horas de la mañana, predominan cielos parcialmente nubosos, brindando una atmósfera refrescante. Las condiciones son ideales para salir a caminar o realizar actividades al aire libre. Es posible consultar más sobre el clima actual.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

Al avanzar la tarde, el clima continúa con cielo parcialmente nuboso y temperaturas alcanzando un máximo de 22.4°C, adecuado para quienes gustan del clima templado. Los vientos soplarán a una velocidad máxima de 11 km/h, asegurando un ambiente agradable sin ráfagas molestas. Hacia la noche, las condiciones se mantienen relativamente estables, sin precipitaciones en el horizonte.

Observaciones astronómicas

Hoy, el amanecer ocurrirá a las 08:06 y el atardecer tomará lugar a las 18:35. Los entusiastas de la observación astronómica podrán disfrutar del paisaje al inicio y final del día, cuando el sol baña Tucumán con su luz dorada. La fase lunar también ofrece un espectáculo, comenzando a elevarse desde las 17:56.