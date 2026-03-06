Fin de semana bajo el agua: a qué hora llegan las tormentas y baja la temperatura en Buenos Aires
El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa varias horas de precipitaciones, acompañadas de vientos fuertes y actividad eléctrica.
En medio de jornadas con clima inestable, marcadas por la presencia de humedad y temperaturas variadas, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que se aproxima a la Ciudad de Buenos Aires un frente de tormentas intensas, que provocará tormentas eléctricas y fuertes ráfagas de viento.
Para cuándo se esperan lluvias a Buenos Aires
Según lo informado por el SMN, se esperan entre 10% y 40% de probabilidades de lluvias durante la noche de este jueves 5 y la madrugada del viernes 6 de marzo. Este será el inicio de varias horas seguidas de precipitaciones, que provocarán un descenso térmico temporario y cambios hacia el fin de semana.
Además, el ente climático determinó que además de las tormentas, habrá intensa actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo.
Tras este fenómeno meteorológico, las temperaturas tendrán una marcada baja: las máximas de esta semana alcanzaron los 30 °C, mientras que para los próximos días no superarán los 26 °C.
Pronóstico del clima en Buenos Aires para el fin de semana
- Viernes 6 de marzo: temperatura mínima de 19 °C y máxima de 25 °C. Se esperan lluvias desde la madrugada hasta la tarde. Por su parte, a la noche habrá 10% de probabilidades de precipitación. El SMN estima ráfagas de viento fuerte de entre 42 y 50 kilómetros por hora.
- Sábado 7 de marzo: mínima de 17 °C y máxima de 23 °C. El cielo estará nublado y se espera un 10% de probabilidades de lluvia por la mañana. Además, habrá ráfagas de vientos fuertes, de entre 42 y 50 km/h.
- Domingo 8 de marzo: cielo parcialmente nublado, con una mínima de 16 °C y máxima de 23 °C. No se esperan lluvias, aunque las ráfagas de viento alcanzarán los 50 km/h.
- Lunes 9 de marzo: la semana comenzará con una temperatura mínima de 19 °C y una máxima de 26 °C. El cielo estará nublado y habrá un 10% de probabilidades de precipitaciones sobre la tarde/noche.
Recomendaciones del SMN por tormentas
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.