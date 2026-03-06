Lluvias y tormentas en Buenos Aires. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

En medio de jornadas con clima inestable, marcadas por la presencia de humedad y temperaturas variadas, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que se aproxima a la Ciudad de Buenos Aires un frente de tormentas intensas, que provocará tormentas eléctricas y fuertes ráfagas de viento.

Para cuándo se esperan lluvias a Buenos Aires

Según lo informado por el SMN, se esperan entre 10% y 40% de probabilidades de lluvias durante la noche de este jueves 5 y la madrugada del viernes 6 de marzo. Este será el inicio de varias horas seguidas de precipitaciones, que provocarán un descenso térmico temporario y cambios hacia el fin de semana.

Lluvia en Buenos Aires. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

Además, el ente climático determinó que además de las tormentas, habrá intensa actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo.

Tras este fenómeno meteorológico, las temperaturas tendrán una marcada baja: las máximas de esta semana alcanzaron los 30 °C, mientras que para los próximos días no superarán los 26 °C.

Pronóstico del clima en Buenos Aires para el fin de semana

Viernes 6 de marzo : temperatura mínima de 19 °C y máxima de 25 °C. Se esperan lluvias desde la madrugada hasta la tarde. Por su parte, a la noche habrá 10% de probabilidades de precipitación. El SMN estima ráfagas de viento fuerte de entre 42 y 50 kilómetros por hora.

Sábado 7 de marzo : mínima de 17 °C y máxima de 23 °C. El cielo estará nublado y se espera un 10% de probabilidades de lluvia por la mañana. Además, habrá ráfagas de vientos fuertes, de entre 42 y 50 km/h.

Domingo 8 de marzo : cielo parcialmente nublado, con una mínima de 16 °C y máxima de 23 °C. No se esperan lluvias, aunque las ráfagas de viento alcanzarán los 50 km/h.

Lunes 9 de marzo: la semana comenzará con una temperatura mínima de 19 °C y una máxima de 26 °C. El cielo estará nublado y habrá un 10% de probabilidades de precipitaciones sobre la tarde/noche.

Recomendaciones del SMN por tormentas