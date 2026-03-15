El clima en Ciudad De Buenos Aires se presenta variado en esta jornada. Por la mañana, el cielo estará parcialmente nuboso, permitiendo algunos claros, aunque no se descartan intervalos de niebla en ciertas áreas. Las temperaturas matutinas oscilarán alrededor de 8.6°C, generando una sensación fresca. La humedad alcanzará valores de hasta el 66%, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada para la humedad. Los vientos provendrán del norte con una velocidad moderada que irá incrementando hacia el mediodía.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Durante la tarde, las temperaturas máximas rondarán los 16°C, manteniendo el cielo parcialmente nuboso. Aunque las lluvias no estarán presentes, se recomienda estar preparado para cambios bruscos de temperatura. Hacia la noche, las temperaturas comenzarán a descender y se mantendrán en niveles de alrededor de 10°C. Los vientos seguirán soplando desde el norte con menor intensidad, proporcionando una noche clara y tranquila. Es probable que se observe la salida de la luna a las 17:04 horas, añadiendo un toque especial a la velada.