Pronóstico del clima para la mañana en Jujuy

En la mañana de hoy, Jujuy presenta condiciones del tiempo con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 4.2°C, mientras que las máximas no superarán los 18.4°C. No se esperan precipitaciones significativas, con una humedad promedio de 85%. El viento tendrá una velocidad máxima de 10 km/h, con ocasionales ráfagas más fuertes en áreas abiertas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Durante la tarde y noche, las condiciones climáticas continuarán similares, con cielos parcialmente nubosos y temperaturas que se mantendrán alrededor de los 18.4°C. La velocidad del viento se mantendrá, rondando los 10 km/h, y se espera que la humedad sea del 85%. Con un índice de precipitaciones bajo, es poco probable que veamos lluvias hoy.