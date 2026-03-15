Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este domingo 15 de marzo de 2026
Tiempo Jujuy
Pronóstico del clima para la mañana en Jujuy
En la mañana de hoy, Jujuy presenta condiciones del tiempo con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 4.2°C, mientras que las máximas no superarán los 18.4°C. No se esperan precipitaciones significativas, con una humedad promedio de 85%. El viento tendrá una velocidad máxima de 10 km/h, con ocasionales ráfagas más fuertes en áreas abiertas.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy
Durante la tarde y noche, las condiciones climáticas continuarán similares, con cielos parcialmente nubosos y temperaturas que se mantendrán alrededor de los 18.4°C. La velocidad del viento se mantendrá, rondando los 10 km/h, y se espera que la humedad sea del 85%. Con un índice de precipitaciones bajo, es poco probable que veamos lluvias hoy.