Hoy en La Rioja, el clima se presentará con predominio de cielo parcialmente nuboso durante las primeras horas del día. Se anticipa una temperatura mínima de 6°C. Los vientos serán suaves, sin superar los 10 km/h, generando un ambiente fresco para comenzar el día. La humedad alcanzará un 40%, proporcionando una sensación térmica agradable sin previsiones de precipitaciones.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Rioja

A medida que avance la jornada en La Rioja, las temperaturas diurnas subirán hasta alcanzar un máximo de 21.1°C. Durante la tarde y noche, el cielo alternará entre nuboso y parcialmente nuboso, mientras el viento mantendrá una velocidad promedio de 13 km/h. La probabilidad de precipitaciones continuará siendo baja, situándose en un 0%. A pesar de ello, es recomendable tener en cuenta los rápidos cambios en las condiciones meteorológicas que podrían suscitarse durante la tarde y noche.

Es un buen día para disfrutar de actividades al aire libre, considerando las condiciones climáticas favorables, pero siempre es sensato prever abrigo ligero para la mañana y al anochecer debido a las temperaturas más bajas.