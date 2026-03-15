El clima de hoy en Salta será ideal para aquellos que disfruten de una atmósfera parcialmente nubosa. Se pronostica que la temperatura máxima alcanzará los 21.2°C, mientras que la mínima rondará los 3.4°C. La clima de la mañana será frescura, lo que proporcionará un comienzo de día agradable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Durante la tarde, las condiciones continuarán siendo parcialmente nubosas. Esperamos que las temperaturas se mantengan estables, con un ligero descenso a medida que se acerque la noche. La velocidad del viento será suave, oscilando alrededor de 8 km/h en su máxima expresión. La humedad se mantendrá en un nivel promedio, brindando un ambiente cómodo para las actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones significativas, por lo que es un buen momento para disfrutar al aire libre.