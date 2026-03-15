En San Juan, el clima hoy presentará un panorama variado. Durante la mañana, se espera que el sol haga su aparición entre nubes parciales, pero sin mayores inconvenientes. Las temperaturas estarán inicialmente frescas rondando los 9.2°C, subiendo paulatinamente.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

En horas de la tarde y entrada la noche, el clima se tornará un poco más cálido, con la temperatura máxima alcanzando los 20.4°C. Aunque continuará con nubes dispersas, el riesgo de precipitaciones es muy bajo. Además, se prevé que la humedad relativa sea de aproximadamente 61%, lo que ofrecerá una atmosfera agradable y confortable para actividades al aire libre. Los vientos en la jornada serán una ligera brisa con una velocidad máxima de 11 km/h.

Estas condiciones climáticas son ideales para disfrutar de un paseo o actividades fuera de casa, no olvides protegerte del sol.