Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy

En Buenos Aires, este martes se espera un día con cielo parcialmente nuboso y temperaturas que irán desde los 5.6°C a los 15.7°C. A lo largo del día, es probable que el clima se mantenga estable, sin precipitaciones esperadas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Durante la tarde y la noche, las condiciones meteorológicas seguirán con poca variación. Se anticipa que los vientos alcanzarán una velocidad máxima de 21 km/h, lo que podría traer cierta sensación de frescura en el ambiente. La humedad en el aire rondará el 92%, lo cual podría hacer que la sensación térmica sea diferente a la temperatura real.