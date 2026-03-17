Hoy en Ciudad de Buenos Aires, el clima despertará con un ambiente parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas se registrarán cerca de los 8.6°C, brindando un fresco inicio de día. El viento estará presente con una velocidad máxima de 12 km/h, lo que puede aumentar la sensación de frescor en la atmósfera.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Durante el transcurso de la tarde y noche, se mantendrá la jornada parcialmente nubosa en Ciudad de Buenos Aires. Las temperaturas máximas alcanzarán los 16°C, proporcionando una sensación agradable para quienes decidan salir. Se recomienda estar preparados para posibles cambios en el clima y tratar de mantenerse informados a lo largo del día.