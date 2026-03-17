Para la mañana de este martes 17 de marzo de 2026, el clima en Tierra Del Fuego se espera que sea predominantemente nuboso. Las temperaturas mínimas alcanzarán los -0.6°C, mientras que no se espera que superen los 2.9°C durante las primeras horas del día. La probabilidad de precipitación es baja, con un porcentaje del 0.1%, y la humedad alcanzará un nivel elevado, reportando valores máximos del 99%. Por el momento no hay pronóstico de lluvia ni caída de nieve.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

En la tarde y noche, el cielo de Tierra Del Fuego continuará parcialmente nuboso, con temperaturas que se mantendrán bajas, variando entre 2.9°C y una máxima de 2.9°C. Aunque no se prevén precipitaciones significativas, las condiciones meteorológicas estarán acompañadas de vientos moderados con velocidades que alcanzarán hasta los 22 km/h. La humedad, que continuará siendo un factor importante, se mantendrá al 96% durante gran parte del día.

Se recomienda a los habitantes de Tierra Del Fuego abrigarse adecuadamente y mantenerse informados sobre las condiciones del clima.