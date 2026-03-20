Condiciones del clima para la mañana de hoy

En Catamarca, la mañana comenzará con cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas rondarán los 6.4°C, ofreciendo una jornada fresca desde el inicio. No se esperan precipitaciones, pero la humedad alcanzará niveles cercanos al 65%. Esto, combinado con vientos moderados llegando hasta 22 km/h, puede generar una sensación térmica un tanto más fría.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Durante la tarde, el día seguirá con cielos parcialmente cubiertos, y las temperaturas ascenderán hasta un máximo de 23.7°C. Aunque no se espera lluvia, el porcentaje de humedad continúa a 65%, haciendo que el ambiente se sienta más denso. Los vientos podrían aumentar levemente su velocidad. Hacia la noche, las condiciones del cielo se mantendrán similares, con temperaturas descendiendo nuevamente hacia los 6.4°C y los vientos soplando suavemente.

Observaciones astronómicas

Para los interesados en la astronomía, el sol saldrá a las 07:40 y se pondrá a las 18:33, ofreciendo una jornada con bastante luz solar, ideal para contemplaciones vespertinas del cielo, siempre y cuando las nubes lo permitan.