Pronóstico del tiempo para hoy en Córdoba

Hoy, la ciudad de Córdoba presentará un clima parcialmente nuboso. Durante la mañana, las temperaturas serán más frescas, alcanzando un mínimo de 7.3°C. Las condiciones durante esta parte del día serán principalmente de nubosidad parcial, permitiendo algunos momentos de sol. Es importante señalar que, aunque no se esperan precipitaciones, la humedad relativa máxima podría alcanzar el 54%, lo que podría hacer que el aire se sienta más pesado.

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Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Para la tarde y noche se prevé que las temperaturas máximas suban hasta rondar los 21.9°C. A pesar del aumento en la temperatura, el estado del cielo seguirá siendo mayormente nuboso. El viento estará presente durante todo el día, con una velocidad máxima de 23 km/h, lo que podría ayudar a mitigar la sensación de calor que aporte la humedad elevada y el cielo cubierto. No se descarta que el viento pueda traer cierta sensación de rigidez, especialmente al caer la noche.