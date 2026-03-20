En Corrientes, se anticipa que el clima de la mañana será mayormente parcialmente nuboso, con temperaturas mínimas que alcanzarán los 8.2°C. Los vientos tendrán una velocidad media de hasta 9 km/h, lo que contribuirá a una sensación térmica fresca.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

Durante la tarde y noche, el cielo permanecerá parcialmente nuboso. La máxima alcanzará los 18.8°C, y se observarán vientos con una velocidad máxima de 12 km/h. La humedad rondará el 44%. A pesar de que no se espera precipitaciones, se sugiere estar preparados para cambios repentinos en el clima.