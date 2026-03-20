Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este viernes 20 de marzo de 2026
Clima Diario
En Corrientes, se anticipa que el clima de la mañana será mayormente parcialmente nuboso, con temperaturas mínimas que alcanzarán los 8.2°C. Los vientos tendrán una velocidad media de hasta 9 km/h, lo que contribuirá a una sensación térmica fresca.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes
Durante la tarde y noche, el cielo permanecerá parcialmente nuboso. La máxima alcanzará los 18.8°C, y se observarán vientos con una velocidad máxima de 12 km/h. La humedad rondará el 44%. A pesar de que no se espera precipitaciones, se sugiere estar preparados para cambios repentinos en el clima.