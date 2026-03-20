En Jujuy, el clima de hoy será predominantemente parcialmente nuboso. Esta mañana, las temperaturas mínimas alcanzarán los 4.2°C, mientras que no se esperan lluvias durante el transcurso del día, lo que permitirá disfrutar de cielos despejados.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Por la tarde y noche, las temperaturas aumentarán hasta llegar a un máximo de 18.4°C. A pesar de mantener un cielo parcialmente nuboso, no se esperan precipitaciones o cambios drásticos en el clima. Los vientos soplarán desde el sudeste con una velocidad que podría alcanzar un máximo de 10 km/h, aportando una brisa agradable.

La humedad no será un factor crítico, ya que se mantendrá en niveles moderados. Este comportamiento del clima asegura un día tranquilo, ideal para actividades al aire libre.