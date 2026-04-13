En la mañana de este lunes en Tucumán, se anticipa un día tranquilo con condiciones de cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas durante estas horas se moverán entre los 8.5°C y se irán incrementando a medida que avance el día. No se esperan precipitaciones significativas, lo que asegura una salida y puesta del sol con cielos despejados.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

Para la tarde y noche, el pronóstico indica que las condiciones de nubosidad continuarán, aunque el termómetro podrá alcanzar una temperatura máxima de 22.4°C. El viento soplará con una velocidad promedio de 7 km/h, garantizando una noche cálida. Se mantiene baja probabilidad de lluvias, así que las actividades al aire libre no deberían verse afectadas.

La lectura astronómica muestra un amanecer a las 08:06 y la civil sunset se producirá a las 18:35, brindando gran posibilidad de disfrutar de un extenso día.