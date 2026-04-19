Vuelven las tormentas al AMBA: hasta cuándo seguirá el mal clima, según el Servicio Meteorológico Nacional
El avance de un frente frío traerá inestabilidad y jornadas más frías tras varios días de condiciones más estables.
El mal clima en la Ciudad de Buenos Aires tiene fecha de regreso: las lluvias y la inestabilidad se harán presentes entre este domingo y lunes, con probabilidades de precipitaciones que alcanzan hasta el 40% en algunos momentos de ambas jornadas, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Sin embargo, el panorama cambia a partir del martes, cuando el pronóstico anticipa una notable mejora en las condiciones del tiempo. Desde ese día, desaparecen las lluvias y se esperan jornadas más estables, con cielo entre parcialmente nublado y despejado, y temperaturas otoñales agradables.
De esta forma, tras un inicio de semana marcado por la inestabilidad, el buen tiempo vuelve a instalarse y se mantendría al menos hasta el próximo fin de semana.
Pronóstico extendido en la Ciudad de Buenos Aires
- Domingo 19: jornada inestable, con lluvias aisladas y probabilidad de precipitaciones entre el 10% y el 40%. Temperatura máxima de 26° y mínima de 18°.
- Lunes 20: continúa el mal tiempo, con cielo mayormente nublado y lluvias durante el día. Probabilidad de precipitaciones entre el 10% y el 40%. Máxima de 23° y mínima de 18°.
- Martes 21: mejora el clima. Cielo parcialmente nublado, sin lluvias. Máxima de 21° y mínima de 15°.
- Miércoles 22: tiempo estable, con cielo algo nublado y sin precipitaciones. Máxima de 20° y mínima de 12°.
- Jueves 23: condiciones similares, con cielo parcialmente nublado y clima agradable. Máxima de 21° y mínima de 16°.
Recomendaciones del SMN por lluvias
Frente a este escenario, el SMN difundió una serie de recomendaciones para reducir riesgos:
- Evitar salir durante las tormentas
- No sacar la basura y mantener limpios desagües y sumideros
- Desconectar electrodomésticos y cortar la electricidad si ingresa agua al hogar
- Mantenerse alejado de puertas y ventanas
- Asegurar o retirar objetos que puedan volarse
- Si se está al aire libre, buscar refugio en un lugar cerrado como una vivienda o vehículo