Lluvias y tormentas en Buenos Aires. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

El mal clima en la Ciudad de Buenos Aires tiene fecha de regreso: las lluvias y la inestabilidad se harán presentes entre este domingo y lunes, con probabilidades de precipitaciones que alcanzan hasta el 40% en algunos momentos de ambas jornadas, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Sin embargo, el panorama cambia a partir del martes, cuando el pronóstico anticipa una notable mejora en las condiciones del tiempo. Desde ese día, desaparecen las lluvias y se esperan jornadas más estables, con cielo entre parcialmente nublado y despejado, y temperaturas otoñales agradables.

De esta forma, tras un inicio de semana marcado por la inestabilidad, el buen tiempo vuelve a instalarse y se mantendría al menos hasta el próximo fin de semana.

Clima en Buenos Aires. Foto: SMN.

Pronóstico extendido en la Ciudad de Buenos Aires

Domingo 19: jornada inestable, con lluvias aisladas y probabilidad de precipitaciones entre el 10% y el 40%. Temperatura máxima de 26° y mínima de 18°.

Lunes 20: continúa el mal tiempo, con cielo mayormente nublado y lluvias durante el día. Probabilidad de precipitaciones entre el 10% y el 40%. Máxima de 23° y mínima de 18°.

Martes 21: mejora el clima. Cielo parcialmente nublado, sin lluvias. Máxima de 21° y mínima de 15°.

Miércoles 22: tiempo estable, con cielo algo nublado y sin precipitaciones. Máxima de 20° y mínima de 12°.

Jueves 23: condiciones similares, con cielo parcialmente nublado y clima agradable. Máxima de 21° y mínima de 16°.

Se aproximan lluvias fuertes. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

Recomendaciones del SMN por lluvias

Frente a este escenario, el SMN difundió una serie de recomendaciones para reducir riesgos: