Lluvias y tormentas en Buenos Aires. Foto: imagen creada con ChatGPT para Canal 26.

Este lunes la Ciudad de Buenos Aires transita un clima inestable, con cielo mayormente nublado y lluvias intermitentes durante el día. Si bien no hay un horario fijo en el que llueva, las precipitaciones van apareciendo en distintos momentos, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Durante la mañana ya se registran lluvias o chaparrones. Para lo que resta del día también pueden darse pausas, pero siguen siendo probables algunas lluvias débiles. Hacia la tarde (alrededor de las 18 horas) aumenta nuevamente la probabilidad de chaparrones, y durante la noche es bastante probable que continúen precipitaciones, aunque en general de intensidad baja.

Clima para CABA. Foto: SMN

La temperatura se mantiene templada, con una máxima cercana a los 23 °C y una mínima alrededor de 19 °C.

La semana arrancó gris, húmeda y con lluvias que aparecen en distintos momentos, especialmente más frecuentes hacia la tarde y la noche.

Pronóstico extendido: cómo va a estar el tiempo esta semana

Martes 21 de abril: mínima de 19 °C y máxima de 23 °C. El cielo estará mayormente nublado y habrá un 10% de probabilidades de lluvia por la mañana.

Miércoles 22 de abril: mínima de 12 °C y máxima de 21 °C con cielo algo nublado durante toda la jornada. No se esperan lluvias.

Jueves 23 de abril: temperatura mínima de 13 °C y máxima de 23 °C. Cielo nublado sin lluvias.

Viernes 24 de abril: mínima de 15 °C y máxima de 23 °C. No se esperan lluvias y el cielo estará algo nublado.

Lluvia Foto: Copilot AI por Canal 26

Mapa de alertas del Servicio Meteorológico Nacional

El mapa muestra las alertas meteorológicas para este lunes en varias zonas del centro y este, incluyendo la provincia de Buenos Aires. El color amarillo significa que pueden darse lluvias y tormentas de intensidad moderada, con posibilidad de ráfagas de viento o actividad eléctrica, que podrían generar algunas molestias.

En el noreste del país se observa una zona en color naranja, donde las tormentas serían más fuertes, con lluvias intensas en poco tiempo, ráfagas más fuertes y posible caída de granizo.

En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, está dentro del nivel amarillo, por lo que se esperan lluvias y tormentas intermitentes, sin ser severas en general, pero con algunos momentos de mayor intensidad.

Clima para CABA. Foto: SMN

Recomendaciones ante el regreso de las luvias

Ante este escenario, los especialistas sugieren:

Evitar circular por zonas propensas a anegamientos durante lluvias intensas.

Asegurar objetos sueltos en balcones o terrazas por posibles ráfagas.

Salir con abrigo, ya que el descenso térmico será marcado.

Mantenerse informado a través de los reportes meteorológicos actualizados.

Un patrón que se repite: por qué el clima cambia tan rápido

El retorno de las lluvias y el frío responde a un patrón frecuente en esta época del año, donde los frentes fríos avanzan con mayor frecuencia sobre el centro del país. La combinación de aire cálido residual y masas de aire frío genera condiciones propensas a tormentas, seguidas por descensos térmicos abruptos.

Este tipo de situaciones suele repetirse varias veces durante el mes, alternando períodos de buen tiempo con episodios de inestabilidad.