Este domingo 26 de abril de 2026, en Ciudad De Buenos Aires el clima comenzará con una condición de cielo parcialmente nuboso por la mañana. Las temperaturas mínimas estarán alrededor de los 8.6°C, ofreciendo un ambiente fresco para empezar el día. La humedad se mantendrá en torno al 78%, lo que podría generar una sensación un poco más fresca, especialmente con la presencia del viento, que soplará a una velocidad media de 8 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Para la tarde y noche, las condiciones continuarán con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas alcanzarían un máximo de 16°C, brindando una jornada bastante confortable. Durante la tarde, el viento continuará, aunque se espera que mantenga su velocidad alrededor de los 12 km/h. La humedad podrá descender ligeramente, lo que contribuirá a la percepción de una atmosfera más seca a medida que avanza el día.