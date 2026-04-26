Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este domingo 26 de abril de 2026
Clima hoy
Hoy en Santa Cruz, el clima se presenta con condiciones de nubosidad parcial durante la mañana. Las temperaturas se mantendrán entre los 3.4°C y 7.3°C, con una leve brisa que soplará a una velocidad media de 25 km/h. La humedad estará alrededor del 95%, lo que puede generar una sensación de frescura en el ambiente.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz
Al caer la tarde, las condiciones seguirán siendo parcialmente nubosas, y las temperaturas comenzarán a descender ligeramente. La noche también se mantendrá con cielos parciales sin precipitaciones esperadas. Es un día ideal para salir a caminar o disfrutar del aire libre, siempre que se vista adecuadamente para el clima fresco de Santa Cruz.
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