Hoy en Santa Cruz, el clima se presenta con condiciones de nubosidad parcial durante la mañana. Las temperaturas se mantendrán entre los 3.4°C y 7.3°C, con una leve brisa que soplará a una velocidad media de 25 km/h. La humedad estará alrededor del 95%, lo que puede generar una sensación de frescura en el ambiente.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Al caer la tarde, las condiciones seguirán siendo parcialmente nubosas, y las temperaturas comenzarán a descender ligeramente. La noche también se mantendrá con cielos parciales sin precipitaciones esperadas. Es un día ideal para salir a caminar o disfrutar del aire libre, siempre que se vista adecuadamente para el clima fresco de Santa Cruz.