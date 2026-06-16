Semana corta y fría en Buenos Aires: cómo seguirá el clima y cuándo vuelve la lluvia, según el SMN

El frío seguirá siendo protagonista en Buenos Aires durante gran parte de la semana, con mínimas que rondarán los 4 grados. Foto: NA

Tras un fin de semana largo marcado por las bajas temperaturas, el clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) continuará mostrando condiciones estables durante los próximos días.

De acuerdo con el pronóstico difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este martes 16 de junio se presentará con ambiente frío durante las primeras horas de la jornada, aunque sin probabilidades de precipitaciones.

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa jornadas estables en el AMBA, aunque las lluvias podrían regresar hacia el jueves. Foto: NA

Las condiciones meteorológicas favorecerán un día con cielo despejado durante la madrugada y la mañana, mientras que hacia la tarde y la noche se espera un aumento de la nubosidad. En cuanto a las temperaturas, se prevé una mínima de 4 grados y una máxima que alcanzará los 16 grados, configurando una jornada típicamente invernal.

La circulación de aire frío seguirá predominando sobre el centro del país, lo que mantendrá las temperaturas por debajo de los valores registrados durante el otoño. Sin embargo, la presencia del sol contribuirá a generar una sensación térmica más agradable durante las horas centrales del día.

Cómo seguirá el clima en Buenos Aires durante la semana: ¿vuelven las lluvias?

Según las previsiones oficiales, el tiempo estable se extenderá al menos hasta el miércoles 17. Para esa jornada se espera un cielo ligeramente nublado durante la madrugada, con un incremento gradual de la cobertura nubosa a lo largo del día.

Tras el feriado, las bajas temperaturas continúan en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Foto: NA

Las marcas térmicas oscilarán entre los 5 grados de mínima y los 14 grados de máxima. Aunque el frío continuará siendo protagonista durante las primeras horas de la mañana, las condiciones seguirán siendo favorables para las actividades al aire libre.

El cambio más importante en el panorama meteorológico llegaría durante el jueves 18. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un aumento de la inestabilidad acompañado por un cielo mayormente nublado y probabilidades de lluvias aisladas durante la tarde y la noche.

Para esa jornada se esperan temperaturas que rondarán entre los 7 y los 13 grados, en un contexto de mayor humedad y menor amplitud térmica. Si bien no se prevén tormentas de intensidad, las precipitaciones podrían afectar distintos sectores del AMBA hacia el cierre del día.

Las condiciones meteorológicas se mantendrán favorables durante los próximos días, con cielo mayormente despejado y ambiente invernal. Foto: NA.

Pronóstico extendido: cómo estará el fin de semana

Luego del episodio de inestabilidad previsto para el jueves 18, las condiciones meteorológicas volverían a mejorar rápidamente. El viernes 19 se presentaría con cielo mayormente nublado durante las primeras horas, pero con tendencia a una disminución de la nubosidad hacia la tarde y la noche.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 14 grados, manteniendo el ambiente fresco característico de esta época del año.

Para el fin de semana, el SMN prevé estabilidad atmosférica y ausencia de lluvias. El sábado 20 registraría temperaturas entre 6 y 15 grados, mientras que el domingo 21 los valores se ubicarían entre los 8 y los 15 grados. En ambos casos predominará el cielo mayormente nublado, aunque con condiciones favorables para realizar actividades al aire libre.