Tormentas fuertes, nieve y frío: cómo sigue el clima a días de la llegada del invierno en Argentina

Frío polar en Argentina. Foto: NA

La cuenta regresiva para el invierno ya empezó y el clima en Argentina vuelve a mostrar un escenario de alto contraste. Después de varios días marcados por una intensa masa de aire frío que dejó heladas y temperaturas bajo cero en amplias zonas del centro y sur del país, ahora el mapa meteorológico cambia por completo en otras regiones. A pocos días del inicio formal de la estación más fría del año, el norte argentino entra en una fase de inestabilidad con lluvias, actividad eléctrica y focos de tormentas muy fuertes.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la atención está puesta sobre provincias del noreste y norte del país, donde rige una alerta amarilla por tormentas en Corrientes, Chaco, Formosa, el norte de Santa Fe, el norte de Entre Ríos y el sudeste de Santiago del Estero. La combinación entre un frente en avance y altos niveles de humedad para esta época del año da paso a tormentas localmente intensas, capaces de dejar abundante agua en poco tiempo y complicar la rutina en varias regiones.

Tormentas en el norte y nevadas en la cordillera

En el noreste argentino se esperan lluvias intensas, ráfagas, actividad eléctrica y caída ocasional de granizo, con acumulados estimados entre 30 y 70 milímetros, aunque no se descartan registros más elevados.

Al mismo tiempo, la cordillera volverá a tener un rol central, ya que se prevén nevadas en el oeste del NOA y de Cuyo, con acumulados que podrían superar los 10 centímetros en algunos sectores de montaña. En las zonas altas de Salta y Jujuy, además, se mantiene la chance de viento zonda.

Más al sur, la Patagonia también recibirá nuevas nevadas: si bien en los centros turísticos del norte la nieve quedará más limitada a cotas altas, en el centro y sur patagónico el fenómeno será más generoso y extenderá el pulso invernal.

Se esperan nevadas en la cordillera de los Andes. Foto: Unsplash.

Cómo estará el clima en el AMBA antes del invierno

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) el panorama será mucho menos severo, aunque el frío seguirá marcando el pulso de los próximos días. La sensación general será completamente otoñal, en la antesala de una semana que empieza a mostrar señales claras de vuelta del frío con la llegada el invierno.

Este comportamiento no será un hecho aislado. El ingreso posterior de aire más seco y frío reforzará la sensación de cambio de estación en Buenos Aires y buena parte del centro del país, consolidando un escenario cada vez más cercano al invierno meteorológico.

Cómo sigue el clima: viernes con mejora rápida y regreso del frío para el fin de semana

Después del pico de inestabilidad, el viernes mostrará una mejora rápida en gran parte del país. Las tormentas se irán desplazando hacia el extremo norte de Corrientes, Misiones y el este de Formosa, mientras comienzan a perder intensidad con el paso de las horas. Detrás del sistema ingresará un centro de altas presiones que traerá cielo más abierto, aire más seco y un cambio de viento al sudoeste.

Ese patrón será la antesala de un nuevo descenso térmico. Entre el sábado y el domingo, un frente de origen polar avanzará desde la Patagonia hacia el centro de Argentina y dejará una vuelta del frío con la llegada el invierno.

Pronóstico extendido: cómo sigue el clima en Buenos Aires

Jueves: mínima de 10 °C y máxima de 13 °C con lluvias aisladas durante la tarde y la noche.

Viernes: mínima de 8 °C y máxima de 14 °C con cielo ligeramente nublado.

Sábado: mínima de 6 °C y máxima de 15 °C con cielo mayormente nublado.

Domingo: mínima de 7 °C y máxima de 15 °C con cielo mayormente nublado.

Lunes: mínima de 7 °C y máxima de 14 °C con cielo parcialmente nublado.

Heladas con la llegada del invierno

El arranque de la nueva estación llegará acompañado por una señal clara en el termómetro: para el fin de semana, se espera el regreso de las heladas con la llegada del invierno en sectores del norte patagónico, La Pampa, la provincia de Buenos Aires y el sur del Litoral. En paralelo, la cordillera volverá a sumar nieve y el frío volverá a ganar terreno sobre buena parte del país.

En el extremo sur, el panorama será todavía más severo. Tierra del Fuego y el sur de Santa Cruz quedarán expuestos a condiciones más extremas, con vientos que podrían superar los 100 km/h, reforzando una postal plenamente invernal.