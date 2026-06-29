Frío polar en Buenos Aires: el SMN pronosticó heladas y temperaturas muy bajas para este lunes 29 de junio

El ingreso de una masa de aire polar provocará un marcado descenso de las temperaturas este lunes en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano. Foto: NA

Tras un fin de semana que permitió disfrutar de temperaturas agradables, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) comienza la última semana de junio con un cambio rotundo en las condiciones meteorológicas. El ingreso de una masa de aire polar provocará un fuerte descenso de las temperaturas y dará paso a jornadas mucho más frías, con heladas en distintos sectores del conurbano.

De acuerdo con el pronóstico, este lunes 29 de junio estará caracterizado por un ambiente seco, cielo parcialmente nublado y temperaturas propias de una ola de frío invernal. Si bien las precipitaciones que se esperaban quedaron atrás, el aire helado dominará gran parte de la jornada y hará que la sensación térmica resulte aún más baja durante las primeras horas del día.

Las primeras horas de la jornada estarán marcadas por el frío extremo, con heladas en distintos sectores del AMBA y mínimas por debajo de los 0°C. Foto: NA

Pronóstico para este lunes en la Ciudad de Buenos Aires y el AMBA

La temperatura mínima prevista para la Ciudad de Buenos Aires será de 4°C, aunque en distintos puntos del conurbano bonaerense, especialmente en las zonas sur y oeste, los registros podrían descender por debajo de los 0°C durante las primeras horas de la mañana.

El cielo permanecerá parcialmente nublado durante gran parte del día, permitiendo algunos momentos de sol, principalmente hacia el mediodía y la tarde. Sin embargo, ese aporte de radiación solar no será suficiente para generar un ascenso significativo de la temperatura, que alcanzará una máxima estimada de apenas 14°C.

El viento soplará desde el sector sudoeste con intensidad leve, entre 0 y 12 kilómetros por hora. Aunque no se esperan ráfagas importantes, la circulación de aire frío contribuirá a reforzar la sensación de bajas temperaturas, especialmente durante la mañana y nuevamente al caer la tarde.

El pronóstico extendido anticipa una semana estable y sin lluvias, con mañanas gélidas y un leve aumento de las temperaturas recién hacia el final de la semana. Foto: NA

En tanto, la humedad relativa rondará el 67% y las condiciones de visibilidad serán buenas, por lo que no se prevén bancos de niebla ni otros fenómenos que compliquen la circulación.

El ingreso del aire polar también traerá consigo un cambio en el patrón meteorológico para los próximos días. Los modelos de pronóstico indican que un sistema de alta presión se consolidará sobre la región central del país, favoreciendo un escenario de estabilidad atmosférica y alejando las posibilidades de lluvias durante buena parte de la semana.

Esta configuración permitirá cielos con nubosidad variable, ambiente seco y temperaturas que continuarán por debajo de los valores habituales para la época, especialmente durante las primeras horas de cada jornada.

Cómo seguirá el tiempo durante la semana

El martes 30 de junio mantendrá características muy similares. Se espera una temperatura mínima de 3°C y una máxima que volverá a ubicarse alrededor de los 14°C. El viento comenzará a rotar lentamente hacia el noreste, aunque el cambio todavía no será suficiente para provocar un aumento significativo de la temperatura.

El pronóstico extendido anticipa una semana estable y sin lluvias, con mañanas gélidas y un leve aumento de las temperaturas recién hacia el final de la semana. Foto: Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Ya hacia la segunda mitad de la semana, la circulación del viento desde el noreste favorecerá el ingreso de una masa de aire con mayor contenido de humedad. Como consecuencia, las temperaturas mínimas experimentarán un leve ascenso y se ubicarán cerca de los 5°C, mientras que las máximas continuarán por debajo de los 15°C.

Pese a este moderado alivio durante las madrugadas, el ambiente seguirá siendo típicamente invernal, con jornadas frescas, cielo entre parcialmente y algo nublado y sin probabilidades importantes de precipitaciones en el AMBA.

Los especialistas recomiendan mantener las medidas de abrigo durante las primeras horas del día, especialmente para quienes deban desplazarse temprano, ya que el frío intenso y las heladas podrían generar condiciones adversas en sectores suburbanos y zonas de menor urbanización.