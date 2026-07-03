VIDEO | Mostró su auto congelado por la ola polar en Buenos Aires y la impactante postal sorprendió a todos: “No se puede creer”

El video de un hombre que expuso cómo quedó su auto tras temperaturas bajo cero. Foto: Canal 26

La ola polar impactó de lleno a todo Buenos Aires incluyendo Capital Federal, Conurbano Bonaerense y el interior de la Provincia. En este contexto, un hombre mostró cómo amaneció su auto y dejó entrever las consecuencias de las bajas temperaturas que en algunos lugares llegó a los 4 grados bajo cero según reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En la localidad de Bolívar, provincia de Buenos Aires, el termómetro se desplomó de manera drástica hasta alcanzar los 4 grados bajo cero durante la madrugada y primeras horas de la mañana de este viernes 3 de julio, provocando una helada histórica que cubrió de blanco absoluto calles, césped, techos y vehículos. En este contexto de frío extremo, el video grabado por un vecino de la ciudad capturó a la perfección la sorpresa y el asombro ante este panorama meteorológico.

Video: Canal 26.

El registro audiovisual mostró al hombre completamente impactado al salir de su casa y encontrarse con su vehículo cubierto por una densa y sólida capa de escarcha. “Mirá la helada que cayó... escarcha total. No se puede creer. Hielo en todo el auto. Mirá, mirá lo que es el hielo ¿esto qué es? Tremenda nevada. No lo puedo creer. Es increíble”, relató.

En otro video, intentó ganarle la batalla al clima adverso con los recursos que tenía a mano y se observó cómo activó el agua del limpiaparabrisas en un intento desesperado por recuperar la visibilidad para poder circular. Ante el nulo resultado del método debido a la dureza de la capa cristalizada, el vecino sentenció con resignación y humor: “No me saca el hielo”.

La secuencia no tardó en reflejar una realidad que afectó a miles de personas durante las primeras horas del día: la necesidad de adaptar las rutinas cotidianas a temperaturas de congelamiento. Cabe resaltar que Bolívar fue la ciudad más fría de la provincia de Buenos Aires durante la jornada de este jueves 2 de julio, por lo que el frío extremo viene sintiéndose con fuerza en la localidad.

Video: Canal 26.

¿Sabés la diferencia entre rocío, escarcha y helada? Esto explica el Servicio Meteorológico Nacional

Rocío

El rocío se forma cuando el vapor de agua presente en el aire se condensa sobre superficies frías, como hojas, pasto, techos o vehículos. Esto ocurre cuando la temperatura de esas superficies desciende hasta alcanzar el llamado “punto de rocío”, pero permanece por encima de los 0 °C. En ese caso, el agua pasa del estado gaseoso al líquido y aparecen pequeñas gotas. Es uno de los fenómenos más frecuentes durante las mañanas frescas y con cielo despejado.

Escarcha

La escarcha también se forma a partir del vapor de agua del aire, pero existe una diferencia fundamental: la temperatura de la superficie es inferior a los 0 °C. En estas condiciones, el vapor de agua no se convierte en líquido, sino que pasa directamente al estado sólido mediante un proceso conocido como sublimación inversa o deposición. El resultado es esa característica capa blanca de pequeños cristales de hielo que suele cubrir el césped, las plantas, los techos y los parabrisas durante las mañanas más frías.

Nieve, frio, invierno Foto: Freepik

Helada

Según el Servicio Meteorológico Nacional, una helada ocurre cuando la temperatura del aire, medida a la altura habitual de observación meteorológica (1,5 metros sobre el suelo), alcanza los 0 °C o desciende por debajo de ese valor.

Es importante destacar que una helada no siempre produce escarcha visible. Si el ambiente es muy seco, la temperatura puede estar bajo cero sin que se formen cristales de hielo sobre las superficies. Por eso, una mañana puede registrarse una helada aunque no se observe el típico color blanco sobre el pasto o los autos.