El misterioso posteo del Papu Gómez que generó preocupación: “El dolor no se va a quedar a vivir para siempre”

Alejandro Papu Gómez. Foto: Instagram @papugomez_official

La actividad de Alejandro “Papu” Gómez volvió a generar repercusión fuera de las canchas. El ex futbolista de la Selección Argentina, que continúa recuperándose de una lesión que lo obligó a detener su carrera nuevamente, compartió una publicación en sus redes sociales que despertó preocupación entre sus seguidores por el tono de sus palabras.

El campeón del mundo en Qatar 2022 difundió un extenso mensaje acompañado por una imagen de uno de sus entrenamientos de rehabilitación. Bajo el título “Todo pasa”, el volante dejó una reflexión sobre el dolor, la resiliencia y la importancia de seguir adelante en los momentos difíciles.

Un mensaje que generó incertidumbre entre sus fanáticos

En el texto, Gómez hizo referencia a las dificultades emocionales que pueden atravesar las personas y llamó a no rendirse frente a la adversidad.

“Te prometo que el mundo no se va a acabar hoy. Aunque sientas que el pecho te pesa una tonelada, no te rindas. A veces toca romperse un ratito para que entre un poco de luz por las grietas”, escribió y continuó: “Llorá lo que tengas que llorar, secá tus lágrimas y recordá que la tormenta siempre termina en calma”.

El misterioso posteo del futbolista argentino Foto: Papu Gómez Instagram

“Mirá tus manos: han librado batallas de las que nadie se enteró y acá seguís. El dolor no se va a quedar a vivir para siempre en tu alma. La vida siempre encuentra la forma de volver a acomodarse. Respirá profundo, soltá el miedo de golpe y confiá. Te lo juro: todo pasa”, cerró

La falta de aclaraciones sobre el contexto de la publicación alimentó las especulaciones. Además, el exjugador de la Selección restringió los comentarios de la publicación a un grupo reducido de usuarios, una decisión que también llamó la atención de quienes siguen de cerca su actualidad.

Entre los pocos mensajes visibles apareció el de Jonás Gutiérrez, quien le expresó públicamente su apoyo con un alentador “Dale, mi amigo, con todo”, una de las reacciones que más repercusión tuvo entre los aficionados.

La lesión que frenó su regreso al fútbol

Después de cumplir la sanción que lo mantuvo alejado de la competencia profesional, el Papu había encontrado una nueva oportunidad en Padova, equipo que compite en la Serie B de Italia. Durante sus primeros meses se ganó un lugar importante dentro del plantel e incluso asumió responsabilidades de liderazgo.

Sin embargo, los problemas físicos volvieron a aparecer. Las molestias persistentes en el tobillo derecho comenzaron a limitar su participación y terminaron obligándolo a tomar una decisión drástica para intentar solucionar definitivamente el problema.

Su último encuentro oficial fue el 21 de marzo, cuando Padova cayó por 1-0 frente a Palermo. Poco después, y tras varias consultas médicas, el mediocampista optó por someterse a una intervención quirúrgica que lo dejó fuera de competencia por el resto de la temporada.

Un problema físico que lo acompaña desde Qatar 2022

La lesión en el tobillo no es nueva para Gómez. Esa misma zona ya le había provocado inconvenientes durante el Mundial de Qatar, donde debió administrar esfuerzos para mantenerse disponible en el plantel que terminó conquistando el título.

A sus 38 años, el futbolista enfrenta uno de los momentos más desafiantes de su carrera. Entre la recuperación física y el intento de volver a competir al máximo nivel, cada publicación en redes sociales es seguida atentamente por quienes esperan volver a verlo dentro de una cancha.

Alejandro "Papu" Gómez, Sevilla, fútbol español. EFE.

El antecedente de la sanción por doping

La carrera de Gómez sufrió un fuerte golpe en 2023, cuando recibió una suspensión de dos años tras un control antidopaje realizado mientras jugaba en Sevilla. El análisis detectó la presencia de terbutalina, una sustancia prohibida por las normas deportivas.

El jugador sostuvo que había ingerido accidentalmente un jarabe para la tos perteneciente a uno de sus hijos. Sin embargo, las autoridades consideraron que existió una negligencia al no informar el medicamento consumido antes del control, motivo por el cual se aplicó la sanción que interrumpió su trayectoria profesional durante un largo período.