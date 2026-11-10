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Fue grabado en 1935, nació para una película y quedó marcado por una tragedia: la historia de “Volver”, el tango de Carlos Gardel que le cantaron al papa León XIV

Durante una cena en la Casa Arzobispal de Buenos Aires, los obispos argentinos sorprendieron al Sumo Pontífice con una interpretación a capela del clásico de Carlos Gardel y Alfredo Le Pera. Creado hace más de nueve décadas, el tango volvió a demostrar por qué sus versos atraviesan generaciones.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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El Papa León saluda desde un balcón mientras se encuentra junto al Arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva, en la Residencia Arzobispal.
El Papa León saludó desde un balcón en la Residencia Arzobispal. Foto: REUTERS
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La visita del papa León XIV a la Argentina dejó una escena inesperada y emotiva. Durante una cena celebrada en la Casa Arzobispal de la Ciudad de Buenos Aires, un grupo de obispos comenzó a cantar a capela “Volver”, una de las composiciones más reconocidas de la música argentina.

Sentado junto al arzobispo porteño, Jorge García Cuerva, y al presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Daniel Colombo, el Pontífice escuchó la interpretación con una sonrisa. Al terminar, los presentes gritaron “¡Viva el Papa!” y León XIV acompañó el cierre con aplausos.

Le cantaron el tango Volver al Papa
Video: Instagram @la.mas.gardeliana

La elección del tango no pasó inadvertida. “Volver” habla del regreso, la memoria, el paso del tiempo y el inevitable encuentro con el pasado. Sus palabras acompañaron al Papa durante una visita marcada por la cercanía con los fieles y el contacto con las tradiciones argentinas.

“Volver”, el tango argentino que nació en Nueva York

Aunque quedó unido para siempre al imaginario porteño, “Volver” fue compuesto lejos de Buenos Aires. La obra nació en Nueva York entre finales de 1934 y comienzos de 1935, mientras Carlos Gardel buscaba consolidar su carrera cinematográfica en los Estados Unidos.

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La música fue creada por Carlos Gardel y la letra estuvo a cargo de Alfredo Le Pera, su colaborador en varias de las canciones más recordadas del repertorio tanguero. Ambos la escribieron para la película El día que me quieras, protagonizada por el cantor junto con la actriz española Rosita Moreno.

El tango que nació para homenajear a Gardel
Carlos Gardel Foto: Wikipedia

El largometraje fue dirigido por John Reinhardt y filmado en los estudios que Paramount utilizaba en Nueva York. El proyecto formaba parte del ambicioso intento de Gardel por conquistar al público hispanohablante desde la industria cinematográfica estadounidense.

Gardel grabó “Volver” el 19 de marzo de 1935, acompañado por la orquesta de Terig Tucci. La sesión se realizó para el sello Victor y quedó registrada con la matriz BVE-89226.

La escena que se adelantó a los videoclips

En El día que me quieras, Gardel interpreta el tango sobre la cubierta de un barco mientras su personaje regresa a su tierra. Su mirada hacia el horizonte, el movimiento de la embarcación y la letra sobre el retorno construyeron una de las imágenes más emblemáticas de su carrera.

Con el paso de los años, aquella secuencia llegó a ser considerada una forma temprana del videoclip. La escena combinaba música, interpretación y una narración visual varias décadas antes de la popularización de ese formato.

Carlos Gardel, cantante
Carlos Gardel, cantante

Otro detalle poco conocido está relacionado con la manera en que Gardel componía. Según recordó Terig Tucci, el cantor buscaba las melodías directamente sobre el piano y colocaba pequeños papeles con letras y números para identificar las notas y su duración.

Alfredo Le Pera, por su parte, podía escribir numerosas versiones de una letra hasta conseguir la aprobación definitiva. De aquel proceso exigente nació una obra capaz de condensar en pocos minutos la nostalgia, el miedo y la esperanza de quien vuelve.

La expresión “que veinte años no es nada” superó los límites del tango y se incorporó al lenguaje cotidiano. Desde entonces, aparece en aniversarios, despedidas y reencuentros después de largas ausencias.

La tragedia ocurrida antes del estreno

La historia quedó atravesada por una tragedia. El 24 de junio de 1935, pocos meses después de grabar “Volver”, Carlos Gardel murió en un accidente aéreo ocurrido en el aeropuerto Olaya Herrera, en Colombia. Tenía 44 años y realizaba una gira por América Latina junto con varios colaboradores, entre ellos Alfredo Le Pera.

El cantante no llegó a presenciar el estreno comercial de la película. El día que me quieras se presentó el 5 de julio de 1935 en La Habana, apenas unos días después de su muerte.

Ese desenlace otorgó al tango un significado todavía más profundo. La voz de Gardel, cantándole al regreso y a los recuerdos, quedó registrada poco antes de que su vida terminara abruptamente.

El homenaje que emocionó al papa León XIV

Más de 90 años después, “Volver” encontró un nuevo capítulo frente al papa León XIV. Durante la cena también se sirvieron empanadas, ojo de bife y flan con dulce de leche, en una velada atravesada por símbolos de la identidad nacional.

El Papa León saluda desde un balcón mientras se encuentra junto al Arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva, en la Residencia Arzobispal.
El Papa León saludó desde un balcón en la Residencia Arzobispal. Foto: via REUTERS

Luego, el Pontífice salió al balcón de la Casa Arzobispal, frente a la Plaza de Mayo, y agradeció el recibimiento: “Gracias por recibirme. Gracias, Argentina”.

Así, la canción nacida en Nueva York, inmortalizada por el cine y marcada por la tragedia volvió a sonar en Buenos Aires. Una vez más, confirmó que existen melodías capaces de vencer al tiempo.

HistoriaPapa León XIVTangoCarlos Gardel
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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