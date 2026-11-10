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Está dentro de Roma, tiene apenas 44 hectáreas y nació en 1929 con un gobierno propio: por qué el Vaticano es un país independiente

Aunque se encuentra dentro de Italia, tiene su propio reglamento y hasta su propia fuerza de seguridad. La historia del estado más pequeño del mundo está rodeada de poder religioso, acuerdos históricos y conflictos políticos.

Guadalupe Santomé
Por Guadalupe Santomé
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El Vaticano recibe miles de fieles durante el cónclave. Foto: REUTERS/Murad Sezer.
El Vaticano es el país más pequeño del mundo.
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Ubicado en el corazón de Roma y con tan sólo un kilómetro, se encuentra el Estado de la Ciudad del Vaticano, el país más pequeño del mundo. Y aunque tiene solamente 673 ciudadanos, 458 de los cuales viven intramuros, su influencia trasciende fronteras por el papel de la iglesia católica y la influencia del Papa en todo el mundo. Su estatus como Estado soberano es el resultado de una compleja historia política y religiosa que culminó en 1929 con los Pactos de Letrán. ¿Pero cómo surgió?

Durante siglos, los papas tuvieron un gran poder político y territorial sobre distintas regiones de Italia. Pero sin embargo, todo eso cambió en el año 1870, cuando las tropas del Reino italiano ocuparon Roma y pusieron fin a los Estados Pontificios. El conflicto abrió una disputa entre la Iglesia católica y el nuevo Estado italiano que se prolongó durante casi seis décadas.

Vaticano. REUTERS/Guglielmo Mangiapane
El Vaticano fue reconocido como un país dentro de Roma hace 97 años

La solución llegó el 11 de febrero de 1929, cuando se firmaron los Pactos de Letrán en la Santa Sede y el Reino de Italia, en un acuerdo negociado por el cardenal Pietro Gasparri, en representación del Papa Pío XI y Benito Mussolini, que en ese entonces era el Jefe de Gobierno del país.

A través de ese tratado, Italia reconoció la soberanía de un territorio de solamente un kilómetro, y 44 hectáreas dentro de Roma, permitiendo así la creación del Estado de la Ciudad del Vaticano. El acuerdo fue ratificado el 7 de junio de ese mismo año y puso fin a la llamada “Cuestión Romana”.

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El objetivo principal era garantizar que el Papa pudiera ejercer su autoridad religiosa y a la vez mantener relaciones con otros países, sin tener que depender políticamente del gobierno Italiano. Por eso, el Vaticano se convirtió en un Estado independiente, con personalidad jurídica propia y hasta con reconocimiento a nivel internacional.

¿Qué características tiene el Vaticano para ser considerado como un país aparte de Italia?

Para que un territorio sea reconocido como un Estado debe reunir determinadas condiciones que son cruciales: debe contar con un territorio definido, una población, un gobierno propio y la capacidad de establecer relaciones con otros Estados y Gobiernos.

El Vaticano, por sus características, reúne todos los requisitos, aunque tiene algunas particularidades que lo diferencian de otros países: tiene apenas un kilómetro de extensión y es el Estado independiente más pequeño del mundo. Además, un detalle no menor es que se encuentra en el corazón de la ciudad de Roma, la capital de Italia.

Tiene fronteras delimitadas, autoridades propias, un sistema judicial, leyes, bandera y símbolos nacionales. También utiliza el euro como moneda, emite sus propios sellos postales y cuenta con fuerzas de seguridad, entre ellas la Guardia Suiza Pontificia, encargada de proteger al Papa.

El papa León XIV en su visita a Argentina.
El papa León XIV en su visita a Argentina. Foto: REUTERS

Su sistema de gobierno está regido en una monarquía absoluta electiva, lo que significa que el jefe de Estado es el Sumo Pontífice y concentra los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Cuando se produce una vacante en el papado, algunas de las competencias estatales pasan temporalmente al Colegio Cardenalicio hasta que se elige un nuevo Papa.

Otra de sus particularidades es que su existencia como país está directamente vinculada con la necesidad de garantizar la independencia de la Iglesia católica. Su estructura estatal es reducida y está destinada principalmente a asegurar que la Santa Sede pueda desarrollar sus actividades sin interferencias de otros gobiernos.

¿Cuál es la diferencia entre el Vaticano y la Santa Sede?

Aunque suelen utilizarse como sinónimos, lo cierto es que el Vaticano y la Santa Sede no son exactamente lo mismo. De hecho, son entidades distintas, con diferentes funciones y personalidades jurídicas propias. Sin embargo, sí es cierto que se encuentran estrechamente relacionadas.

La Ciudad del Vaticano es el territorio y el Estado soberano donde reside el Papa y funcionan distintas instituciones de la Iglesia católica. Su creación formal ocurrió en 1929, mediante los Pactos de Letrán. Por su parte, la Santa Sede, es el gobierno central de la Iglesia católica, encabezado por el Papa (en este caso, León XIV) y acompañado por los organismos de la Curia Romana.

Vaticano
Vaticano

En este sentido, la Santa Sede es una institución que existe desde mucho antes de la creación del Estado vaticano y es la encargada de representar diplomáticamente a la Iglesia ante otros países. Por eso, cuando se habla de las relaciones diplomáticas del Vaticano con el resto del mundo, en muchos casos es la Santa Sede la que interviene y mantiene los vínculos internacionales. También participa en distintos organismos y acuerdos internacionales.

La distinción es fundamental para entender por qué la Iglesia católica puede tener presencia e influencia en numerosos países sin que eso implique que cada uno de ellos forme parte de un mismo territorio político.

Por último, es importante destacar que el Vaticano no es un país reconocido solamente por ser la sede del Papa o por su importancia religiosa, sino porque cuenta con todos los requisitos para tener soberanía territorial, autoridades propias y reconocimiento internacional. Su creación fue el resultado de un acuerdo histórico que permitió separar la independencia política de la Iglesia de los intereses de cualquier otro Estado.

VaticanoPapa León XIVRoma
Guadalupe Santomé
Guadalupe Santomé

Redactora

Se recibió de Técnica en Periodismo General en TEA y de Licenciada en Comunicación Audiovisual en la UNSAM. Su carrera incluye la producción de radio, televisión y redacción de noticias. Leer bio

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