Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
miércoles, 27 de mayo de 2026, 06:30
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Pampa del Infierno, Chaco.
Pampa del Infierno, Chaco. Foto: Facebook Regionlitoral

¿Cómo estará el tiempo hoy en Chaco? Para este 27 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 21° que se sentirá con más fuerza a las 15h. El día se presentará neblina, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 10° para este 27 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Chaco

Mañana
Cubierto
15°
Viento
Este 6 - 14 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
20°
Viento
Este 9 - 21 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
17°
Viento
Este 5 - 10 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chaco se espera una jornada con neblina. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 21°.

Viento: 11 - 27 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 17°.


Mañana se esperan 22° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 22°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chaco.

Máxima: 21°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 15°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:35
Puesta del sol18:10
Horas de luz10h 35m
Fase lunarCreciente
Iluminación88%

Radar meteorológico – Chaco

¿Cómo estará el tiempo hoy en Chaco?

Para este 27 de mayo de 2026, el pronóstico en Chaco indica neblina. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 21°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Chaco?

El sol sale hoy en Chaco a las 07:35 y se pone a las 18:10, dando aproximadamente 10h 35m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chaco?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chaco es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chaco?

El pronóstico para hoy en Chaco indica neblina con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chaco?

Para este 27 de mayo de 2026, los vientos en Chaco soplarán a una velocidad de 11 - 27 km/h.

Ubicación de Chaco

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° 11° Sur 2 - 8 km/h 0% Neblina
02:00 13° 13° Sur 2 - 10 km/h 0% Neblina
03:00 15° 15° Sur 7 - 12 km/h 0% Cubierto
04:00 15° 15° Sureste 7 - 13 km/h 0% Cubierto
05:00 15° 15° Sureste 8 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 15° 15° Sureste 9 - 17 km/h 0% Nubes y claros
07:00 14° 14° Sureste 8 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 14° 14° Sureste 7 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 15° 15° Este 6 - 14 km/h 0% Cubierto
10:00 16° 16° Este 8 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 18° 18° Este 9 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 19° 19° Este 7 - 21 km/h 0% Nubes y claros
13:00 20° 20° Este 11 - 26 km/h 0% Cubierto
14:00 20° 20° Este 11 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 21° 21° Este 11 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 20° 20° Este 10 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 20° 20° Este 9 - 21 km/h 0% Cubierto
18:00 19° 19° Este 6 - 17 km/h 0% Cubierto
19:00 18° 18° Este 6 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 17° 17° Este 7 - 12 km/h 0% Cubierto
21:00 17° 17° Este 6 - 11 km/h 0% Cubierto
22:00 17° 17° Este 5 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 17° 17° Este 5 - 8 km/h 0% Nubes y claros
24:00 15° 15° Este 5 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.