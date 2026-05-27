Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
miércoles, 27 de mayo de 2026, 06:30
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Laberinto Chubut - Turismo
Laberinto Chubut - Turismo

¿Cómo estará el tiempo hoy en Chubut? Para este 27 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 13° que se sentirá con más fuerza entre las 14h y las 15h. El día se presentará parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 27 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Chubut

Mañana
Parcialmente nuboso
10°
Viento
Sur 18 - 34 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
12°
Viento
Sur 15 - 29 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
Viento
Sur 3 - 8 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chubut se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 13°.

Viento: 24 - 39 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.

Máxima: 13°
Mínima: 8°
Sensación Térmica: 10°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol
Puesta del sol
Horas de luz-
Fase lunarCreciente
Iluminación

Radar meteorológico – Chubut

¿Cómo estará el tiempo hoy en Chubut?

Para este 27 de mayo de 2026, el pronóstico en Chubut indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 13°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?

El sol sale hoy en Chubut a las y se pone a las , dando aproximadamente de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chubut?

El pronóstico para hoy en Chubut indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?

Para este 27 de mayo de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 24 - 39 km/h.

Ubicación de Chubut

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
03:00 10° 10° Sur 20 - 31 km/h 0% Nubes y claros
04:00 10° 10° Sur 20 - 35 km/h 0% Nubes y claros
05:00 10° Sur 22 - 36 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 10° 10° Sur 24 - 38 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 10° 10° Sur 23 - 39 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 10° 10° Sur 21 - 37 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 10° 10° Sur 18 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 11° 11° Sur 17 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 12° 12° Sur 18 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 12° 12° Sur 19 - 34 km/h 0% Cubierto
13:00 12° 12° Sur 19 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 13° 13° Sur 18 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 13° 13° Sur 17 - 32 km/h 0% Cubierto
16:00 12° 12° Sur 17 - 31 km/h 0% Cubierto
17:00 12° 12° Sur 15 - 29 km/h 0% Cubierto
18:00 11° 11° Sur 12 - 25 km/h 0% Cubierto
19:00 11° 11° Sur 10 - 20 km/h 0% Cubierto
20:00 11° 11° Sur 7 - 16 km/h 0% Cubierto
21:00 10° 10° Sur 5 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 10° Sur 3 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 12° Suroeste 0 - 4 km/h 0% Cubierto
24:00 Oeste 3 - 4 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.