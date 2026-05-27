Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
miércoles, 27 de mayo de 2026, 06:30
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Un ejemplo de cómo el aislamiento, lejos de ser un obstáculo, permitió resguardar un patrimonio
Un ejemplo de cómo el aislamiento, lejos de ser un obstáculo, permitió resguardar un patrimonio Foto: Ministerio de Cultura y Turismo de Jujuy

¿Cómo estará el tiempo hoy en Jujuy? Para este 27 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 17° que se sentirá con más fuerza entre las 14h y las 15h. El día se presentará parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 27 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Jujuy

Mañana
Soleado
Viento
Noroeste 4 - 16 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
16°
Viento
Sureste 7 - 22 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
Viento
Noroeste 6 - 17 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Jujuy se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 17°.

Viento: 7 - 24 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 6°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 19°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Jujuy.

Máxima: 17°
Mínima: 4°
Sensación Térmica: 6°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:54
Puesta del sol18:41
Horas de luz10h 47m
Fase lunarCreciente
Iluminación88%

Radar meteorológico – Jujuy

¿Cómo estará el tiempo hoy en Jujuy?

Para este 27 de mayo de 2026, el pronóstico en Jujuy indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 17°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Jujuy?

El sol sale hoy en Jujuy a las 07:54 y se pone a las 18:41, dando aproximadamente 10h 47m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Jujuy?

El índice UV máximo esperado para hoy en Jujuy es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Jujuy?

El pronóstico para hoy en Jujuy indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Jujuy?

Para este 27 de mayo de 2026, los vientos en Jujuy soplarán a una velocidad de 7 - 24 km/h.

Ubicación de Jujuy

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noroeste 4 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 Norte 3 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 Noroeste 2 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Noroeste 4 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Norte 4 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Norte 5 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Noroeste 5 - 14 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Norte 5 - 15 km/h 0% Soleado
09:00 Noroeste 4 - 16 km/h 0% Soleado
10:00 10° Noroeste 3 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 12° 12° Este 4 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 14° 14° Sureste 6 - 21 km/h 0% Nubes y claros
13:00 15° 15° Sureste 5 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 17° 17° Sureste 6 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 17° 17° Sureste 7 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 16° 16° Sureste 6 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 16° 16° Sureste 7 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 14° 14° Sur 5 - 22 km/h 0% Cubierto
19:00 12° 12° Suroeste 3 - 17 km/h 0% Cubierto
20:00 11° 11° Oeste 5 - 14 km/h 0% Cubierto
21:00 10° 10° Noroeste 5 - 15 km/h 0% Cubierto
22:00 Noroeste 6 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 Noroeste 4 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 Noroeste 6 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.