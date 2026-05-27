Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
miércoles, 27 de mayo de 2026, 06:30
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Santa Rosa, La Pampa
Santa Rosa, La Pampa Foto: Gobierno de Santa Rosa

¿Cómo estará el tiempo hoy en La Pampa? Para este 27 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 18° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará nubes y claros, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 27 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en La Pampa

Mañana
Nubes y claros
Viento
Noreste 15 - 26 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
17°
Viento
Noreste 17 - 36 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
11°
Viento
Noreste 15 - 25 km/h
Lluvia
0%

Hoy en La Pampa se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 22 - 40 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 19°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Pampa.

Máxima: 18°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 7°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:17
Puesta del sol18:11
Horas de luz9h 54m
Fase lunarCreciente
Iluminación88%

Radar meteorológico – La Pampa

¿Cómo estará el tiempo hoy en La Pampa?

Para este 27 de mayo de 2026, el pronóstico en La Pampa indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 18°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Pampa?

El sol sale hoy en La Pampa a las 08:17 y se pone a las 18:11, dando aproximadamente 9h 54m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Pampa?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Pampa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Pampa?

El pronóstico para hoy en La Pampa indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Pampa?

Para este 27 de mayo de 2026, los vientos en La Pampa soplarán a una velocidad de 22 - 40 km/h.

Ubicación de La Pampa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Norte 22 - 28 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Norte 20 - 28 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Norte 15 - 27 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Norte 15 - 26 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Norte 14 - 25 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Norte 14 - 24 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Noreste 14 - 24 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Noreste 15 - 26 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Noreste 15 - 26 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Noreste 15 - 27 km/h 0% Nubes y claros
11:00 11° 11° Norte 18 - 35 km/h 0% Nubes y claros
12:00 13° 13° Noreste 17 - 35 km/h 0% Soleado
13:00 15° 15° Noreste 17 - 35 km/h 0% Soleado
14:00 16° 16° Noreste 19 - 38 km/h 0% Soleado
15:00 17° 17° Noreste 20 - 40 km/h 0% Soleado
16:00 17° 17° Noreste 19 - 39 km/h 0% Soleado
17:00 17° 17° Noreste 17 - 36 km/h 0% Nubes y claros
18:00 15° 15° Noreste 13 - 30 km/h 0% Nubes y claros
19:00 13° 13° Noreste 11 - 22 km/h 0% Nubes y claros
20:00 12° 12° Noreste 12 - 21 km/h 0% Nubes y claros
21:00 12° 12° Noreste 13 - 22 km/h 0% Nubes y claros
22:00 11° 11° Noreste 15 - 25 km/h 0% Nubes y claros
23:00 11° 11° Noreste 16 - 27 km/h 0% Nubes y claros
24:00 11° 11° Noreste 16 - 27 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.