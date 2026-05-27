Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
miércoles, 27 de mayo de 2026, 06:30
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Villa La Angostura, Neuquén.
Villa La Angostura, Neuquén. Foto: Freepik

¿Cómo estará el tiempo hoy en Neuquén? Para este 27 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 17° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 27 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Neuquén

Mañana
Soleado
Viento
Sureste 16 - 28 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
16°
Viento
Noreste 6 - 20 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
12°
Viento
Sureste 9 - 15 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Neuquén se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 17°.

Viento: 16 - 31 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 7°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 15°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Neuquén.

Máxima: 17°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 8°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:38
Puesta del sol18:20
Horas de luz9h 42m
Fase lunarCreciente
Iluminación88%

Radar meteorológico – Neuquén

¿Cómo estará el tiempo hoy en Neuquén?

Para este 27 de mayo de 2026, el pronóstico en Neuquén indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 17°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Neuquén?

El sol sale hoy en Neuquén a las 08:38 y se pone a las 18:20, dando aproximadamente 9h 42m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Neuquén?

El índice UV máximo esperado para hoy en Neuquén es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Neuquén?

El pronóstico para hoy en Neuquén indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Neuquén?

Para este 27 de mayo de 2026, los vientos en Neuquén soplarán a una velocidad de 16 - 31 km/h.

Ubicación de Neuquén

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 13° 13° Este 9 - 13 km/h 0% Nubes y claros
02:00 13° 13° Este 9 - 15 km/h 0% Nubes y claros
03:00 10° Este 11 - 19 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Sureste 12 - 21 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Sureste 13 - 23 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Sureste 12 - 23 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Sureste 14 - 25 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Sureste 15 - 26 km/h 0% Cielo despejado
09:00 Sureste 16 - 28 km/h 0% Soleado
10:00 Sureste 15 - 30 km/h 0% Nubes y claros
11:00 11° 11° Sureste 14 - 28 km/h 0% Nubes y claros
12:00 12° 12° Este 14 - 30 km/h 0% Nubes y claros
13:00 14° 14° Este 13 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 15° 15° Este 11 - 29 km/h 0% Nubes y claros
15:00 16° 16° Este 10 - 25 km/h 0% Nubes y claros
16:00 16° 16° Noreste 9 - 24 km/h 0% Nubes y claros
17:00 16° 16° Noreste 6 - 20 km/h 0% Nubes y claros
18:00 14° 14° Sureste 2 - 11 km/h 0% Nubes y claros
19:00 13° 13° Sur 5 - 9 km/h 0% Nubes y claros
20:00 12° 12° Sureste 6 - 11 km/h 0% Nubes y claros
21:00 12° 12° Sureste 7 - 12 km/h 0% Nubes y claros
22:00 12° 12° Sureste 9 - 15 km/h 0% Nubes y claros
23:00 11° 11° Este 9 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 11° 11° Este 10 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.