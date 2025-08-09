El mensaje de Lucas Blondel tras quedar afuera de los concentrados para el clásico con Racing: “La paciencia tiene la raíz amarga”

El lateral derecho subió una particular historia a su cuenta oficial de Instagram y encendió la polémica.

Lucas Blondel, jugador de Boca. Foto: Instagram/@lucasblondel17.

Tras su ausencia en la lista de convocados de Boca para el clásico de este sábado frente a Racing en La Bombonera, el lateral derecho Lucas Blondel subió una particular historia a su cuenta oficial de Instagram y encendió la polémica.

El jugador del “Xeneize” insinuó que, a pesar de inasistencia al duelo por decisión del cuerpo técnico encabezado por Miguel Ángel Russo, fue al gimnasio para no perder el tiempo.

Sin embargo, Blondel enfocó la atención en su actual pareja, la periodista deportiva Morena Beltrán, quien se encontraba realizando ejercicio con sus auriculares.

Además, otro detalle del mensaje generó un importante impacto en las redes sociales, ya que optó por acompañar su historia con la canción “Calma Vladimir” de El Cuarteto de Nos. En donde destacó una parte de su letra: “Aquí estoy para apaciguarte y tratar de que mi voz y mi presencia te impulsen, la paciencia tiene la raíz amarga, pero da frutos dulces. Calma Vladimir, son cosas que pasan”.

El posteo de Lucas Blondel Foto: Captura

La publicación no pasó desapercibida para los hinchas, que rápidamente comenzaron a especular sobre el significado de la letra elegida y su relación con el momento que atraviesa el defensor en el club. Mientras algunos lo interpretaron como un mensaje de tranquilidad ante su ausencia, otros vieron una indirecta cargada de ironía hacia la situación deportiva que vive en Boca.

Se complica el pase de Marcos Rojo a Racing

Un insólito hecho se dio en la contratación de Racing a Marcos Rojo. Si bien el pase parecía sellado, con la llegada del defensor libre tras rescindir su contrato en Boca, algunos detalles legales podrían complicar la operación. Para que el central vista la camiseta de la Academia, será fundamental la ayuda de la dirigencia del Xeneize.

Todo indica que la salida del defensor incluyó tensión con la dirigencia y Miguel Ángel Russo, el técnico. Sin embargo, necesitará de su ayuda si quiere jugar lo que resta del Torneo Clausura 2025 con el equipo de Avellaneda.

Una regla de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) impide que sea anotado, producto de que ya pasó el 24 de julio, la fecha del cierre del mercado de pases.

El artículo 19.2.4 del reglamento de la AFA es el que frena la operación. Dicho apartado menciona que los clubes no pueden sumar jugadores libres que hayan finalizado su vínculo luego de la fecha mencionada. Esto impide que pueda ser anotado para jugar el torneo local.

El artículo que impide que Marcos Rojo juegue en Racing. Foto: NA

Esto llevó a mover fichas rápidamente para dar con las autoridades de Boca. Tanto Marcos Rojo como Diego Milito se contactaron en las últimas horas del viernes con la directiva, con el objetivo de que retroceda en la rescisión de su contrato.

La búsqueda por parte de Racing es que Marcos Rojo llegue dentro de un préstamo, por lo que necesita que el defensor tenga un contrato vigente con el Xeneize. De todos modos, aún no llegó la esperada respuesta del azul y oro.