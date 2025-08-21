Conmebol: el antecedente que podría complicar a Independiente tras la batalla campal con hinchas de U de Chile

Los hechos violentos ocurridos en el Libertadores de América podrían significar sanciones para uno o los dos equipos.

Brutal violencia entre hinchas de Independiente y la U de Chile. Foto: EFE

Los violentos hechos entre las hinchadas de Independiente y Universidad de Chile detuvieron el encuentro que ambos disputaban en la Copa Sudamericana. A falta de una resolución de Conmebol, se recordó un antecedente reciente que podría complicar a la institución argentina, que lo dejaría, de mínima, afuera de la competencia.

El hecho inició con actos violentos por parte de los hinchas chilenos, que arrojaron cosas y hasta una bomba de estruendo a la afición del Rojo. Tras minutos de inconvenientes, la barrabrava local se hizo presente en la tribuna y comenzó una fuerte batalla campal.

Violencia entre las barras de Independiente y U de Chile en Avellaneda.

El saldo del hecho, hasta el momento, es de 18 heridos (dos de gravedad) y más de 100 detenidos. En medio de la investigación para conocer lo que ocurrió y los motivos detrás de las fallas en la seguridad, se recordó un antecedente que podría significar sanciones para Independiente.

La Conmebol indicó que el partido no se reanudará, así como el traspaso de la autoridad del caso a los Órganos Judiciales de la entidad, para que determine qué penas merecen.

El antecedente que podría complicar a Independiente tras la batalla campal contra U de Chile

Brutal violencia entre hinchas de Independiente y la U de Chile. Foto: EFE

El pasado 10 de abril aparece un antecedente claro y similar de lo ocurrido en Avellaneda. El hecho se produjo en Copa Libertadores y también tiene implicado a un equipo de Chile, en un duelo con uno de Brasil.

Mientras jugaban Colo Colo y Fortaleza por la fase de grupos, se produjeron incidentes en las tribunas entre hinchas locales y Carabineros, que dejaron como saldo dos jóvenes fallecidos.

Al tratarse de un hecho que ocurrió dentro de las instalaciones de la cancha, la sanción cayó sobre el equipo local. 20 días después del comienzo de la investigación, Conmebol le dio los puntos a Fortaleza de Brasil. Además, fue sancionado con cinco partidos sin público local en la competencia, otros cinco sin público visitante y una multa económica que escala a 80 mil dólares.

Incidentes en el partido entre Colo Colo y Fortaleza por la Copa Libertadores. Foto: NA.

Un cambio que aparece en Independiente y U de Chile con respecto al caso de Colo Colo y Fortaleza es que esta vez estuvieron involucrada las dos hinchadas. De todos modos, la localía del Rojo le puede jugar en contra para una posible sanción por parte de las autoridades de Conmebol.

Sanciones posibles para Independiente y U de Chile tras la batalla campal de barras