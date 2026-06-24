Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Messi cumple 39 años en pleno Mundial: los cálidos saludos que recibió el astro argentino

El futbolista argentino pasará el día junto a sus compañeros y el cuerpo técnico de la Selección argentina. Algunos de los mensajes que recibió en redes.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Argentina vs Austria por el Grupo J.
Argentina vs Austria por el Grupo J. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Lionel Messi celebra este miércoles sus 39 años en plena concentración de la Selección argentina, que disputa el Mundial 2026. Se trata de la sexta Copa del Mundo para el capitán albiceleste, quien mantiene intacta la ilusión de conseguir el bicampeonato tras la consagración en Qatar 2022.

Como ya es habitual al festejar su cumpleaños durante torneos internacionales, Messi pasará el día junto a sus compañeros y el cuerpo técnico del equipo. Se espera que el festejo incluya una torta y el tradicional canto de cumpleaños en la intimidad de la concentración.

Por otro lado, Messi recibió una gran cantidad de saludos del mundo del fútbol a través de las redes sociales por su cumpleaños. Estos fueron algunos de los mensajes más destacados que recibió La Pulga.

Los saludos que recibió Messi por su cumpleaños

El primer saludo fue por parte de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La agrupación le dedicó un texto a través de la página web oficial, homenajeando su carrera futbolística. “El hombre que cambió la historia del fútbol mundial: 39 años de Lionel Messi”, escribieron.

Contenido Recomendado

Google celebró el nuevo récord de Messi con una sorpresa para millones de usuarios:qué aparece al buscar su nombre

Google celebró el nuevo récord de Messi con una sorpresa para millones de usuarios: qué aparece al buscar su nombre

Colombia 1 - 0 RD Congo:así fue la victoria en el Mundial 2026

Colombia 1 - 0 RD Congo: así fue la victoria en el Mundial 2026
Saludos para Messi. Foto: AFA

Luego destacaron sus logros en el equipo albiceleste y remarcaron sus títulos: “El capitán argentino ha construido un recorrido único: campeón del Mundial Sub 20 en 2005, medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y, finalmente, consagraciones mayores que marcaron una era dorada para la Selección, con la Copa América 2021 en el Maracaná, la Finalissima 2022, la Copa del Mundo de Qatar 2022 y la Copa América de Estados Unidos 2024”.

Por otro lado, la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) también formó parte de los saludos para Messi: “¡Felicidades a la leyenda que hace felices a millones!”, expresaron junto a una foto del futbolista.

Sergio “Kun” Agüero, excompañero de la Selección, también le dedicó un sentido mensaje: “Feliz cumpleaños, chaval. Te quiero”.

Los récords más impresionantes de Lionel Messi

Entre sus hitos más destacados, hay uno que sobresale por encima del resto debido a la dificultad que representa igualarlo o superarlo: los 91 goles que convirtió en un año calendario.

Los históricos 91 goles de 2012

Ya consolidado en la posición de “falso 9”, una función que perfeccionó bajo la conducción técnica de Josep Guardiola en el Barcelona, Messi protagonizó una temporada inolvidable durante 2012.

La primera parte de ese año la disputó bajo las órdenes de Guardiola, mientras que la segunda la jugó durante el inicio del ciclo de Tito Vilanova. Entre ambas etapas, el rosarino alcanzó una cifra que parecía imposible: convirtió 91 goles en apenas 69 partidos.

Argentina vs Austria por el Grupo J. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

El desglose de aquella marca es impactante: anotó 59 tantos en LaLiga española, 13 en la UEFA Champions League, 12 en amistosos internacionales con la Selección argentina, cinco en la Copa del Rey y dos en la Supercopa de España.

De esta manera, superó los 85 goles que había marcado el alemán Gerd Müller en 1972 y estableció un récord que aún permanece vigente.

El rey del Balón de Oro

El extraordinario rendimiento de Messi en 2012 le permitió conquistar un nuevo Balón de Oro, el premio que distingue al mejor futbolista del mundo.

En este apartado también dejó una huella imborrable: fue el primer jugador en ganar cuatro Balones de Oro de manera consecutiva, entre 2009 y 2012, y además es el máximo ganador de la historia del galardón con ocho conquistas.

El máximo goleador argentino de todos los tiempos

La influencia de Messi trasciende cualquier camiseta. Con 122 goles en 201 partidos con la Selección argentina, es el máximo goleador histórico del combinado nacional.

Además, con 916 tantos oficiales a lo largo de su carrera, también se convirtió en el máximo artillero argentino de todos los tiempos, superando ampliamente a Alfredo Di Stéfano.

Argentina vs Austria por el Grupo J. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

El récord más reciente en los Mundiales

Messi inició el Mundial 2026 de manera brillante. Convirtió cinco goles en sus dos primeros encuentros, tres frente a Argelia y dos ante Austria, y alcanzó los 18 tantos en Copas del Mundo.

Esa cifra le permitió convertirse en el máximo goleador de la historia de los Mundiales en soledad, agregando otro capítulo a una trayectoria repleta de logros.

Además, amplió otra marca histórica: con 28 partidos disputados entre Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y el actual Mundial 2026, se consolidó como el futbolista con más presencias en la historia de la competencia.

A los 39 años, Lionel Andrés Messi continúa rompiendo barreras y sumando récords que parecen inalcanzables. Mientras sigue persiguiendo nuevos objetivos con la camiseta argentina, su legado ya ocupa un lugar privilegiado en la historia del deporte mundial.

Mundial 2026Lionel MessiCumpleaños
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

Notas Más leídas

  1. “No respondo”:la sorprendente reacción de Cristiano Ronaldo al ser consultado por Lionel Messi

    “No respondo”: la sorprendente reacción de Cristiano Ronaldo al ser consultado por Lionel Messi

  2. Agenda Mundial 2026:todos los partidos del miércoles 24 de junio de los grupos A, B y C, horarios y dónde verlos

    Agenda Mundial 2026: todos los partidos del miércoles 24 de junio de los grupos A, B y C, horarios y dónde verlos

  3. Mundial 2026:la historia de Ana Candida Évora, la madre del arquero Vozinha que emociona a todos en las tribunas de Cabo Verde

    Mundial 2026: la historia de Ana Candida Évora, la madre del arquero Vozinha que emociona a todos en las tribunas de Cabo Verde

  4. El curioso antecedente de Argentina y Austria en un Mundial:el día que se vistió de Brasil y jugó con camiseta amarilla

    El curioso antecedente de Argentina y Austria en un Mundial: el día que se vistió de Brasil y jugó con camiseta amarilla

  5. Del penal errado a la redención de Lionel Messi:las mejores fotos del triunfo de Argentina ante Austria

    Del penal errado a la redención de Lionel Messi: las mejores fotos del triunfo de Argentina ante Austria
Lo último
También podría interesarte
Política

El Gobierno propone un retiro voluntario en Parques Nacionales:quiénes pueden acceder, cuánto cobran y cuáles son las restricciones

El Gobierno propone un retiro voluntario en Parques Nacionales: quiénes pueden acceder, cuánto cobran y cuáles son las restricciones

Javier Milei, en el cierre del evento de la Fundación Faro:“Nuestro peor trimestre es tres veces más grande de lo que pasó en los últimos 100 años”

Causa Odebrecht:condenaron a Julio de Vido y a dos exfuncionarios por irregularidades en gasoductos

Javier Milei celebró el dato de crecimiento económico del primer trimestre del año

Economía

Según el INDEC, los salarios aumentaron en abril un 3,7% y le ganaron a la inflación

Según el INDEC, los salarios aumentaron en abril un 3,7% y le ganaron a la inflación

Luis Caputo explicó la emisión por US$ 5.000 millones que decretó el Gobierno en el Boletín Oficial:“No es nueva deuda, sino refinanciamiento”

El PBI creció 2,3% interanual en el primer trimestre del 2026, según el INDEC

En una rueda negativa para los mercados internacionales, sube el riesgo país y caen las acciones argentinas

Internacionales

Un diminuto pueblo rural de solo 40 habitantes busca vecinos:ofrece casa gratis, trabajo y transporte escolar

Un diminuto pueblo rural de solo 40 habitantes busca vecinos: ofrece casa gratis, trabajo y transporte escolar

Irán negó los dichos de Trump y aseguró que no permitirá el ingreso de inspectores nucleares de la ONU

El Senado de Estados Unidos votó por primera vez a favor de que Donald Trump detenga la guerra contra Irán

Reactivan la construcción del primer túnel para barcos y cruceros del mundo:atravesará una montaña y estará listo para 2032