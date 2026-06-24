Messi cumple 39 años en pleno Mundial: los cálidos saludos que recibió el astro argentino

Argentina vs Austria por el Grupo J. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

Lionel Messi celebra este miércoles sus 39 años en plena concentración de la Selección argentina, que disputa el Mundial 2026. Se trata de la sexta Copa del Mundo para el capitán albiceleste, quien mantiene intacta la ilusión de conseguir el bicampeonato tras la consagración en Qatar 2022.

Como ya es habitual al festejar su cumpleaños durante torneos internacionales, Messi pasará el día junto a sus compañeros y el cuerpo técnico del equipo. Se espera que el festejo incluya una torta y el tradicional canto de cumpleaños en la intimidad de la concentración.

Por otro lado, Messi recibió una gran cantidad de saludos del mundo del fútbol a través de las redes sociales por su cumpleaños. Estos fueron algunos de los mensajes más destacados que recibió La Pulga.

Los saludos que recibió Messi por su cumpleaños

El primer saludo fue por parte de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La agrupación le dedicó un texto a través de la página web oficial, homenajeando su carrera futbolística. “El hombre que cambió la historia del fútbol mundial: 39 años de Lionel Messi”, escribieron.

Saludos para Messi. Foto: AFA

Luego destacaron sus logros en el equipo albiceleste y remarcaron sus títulos: “El capitán argentino ha construido un recorrido único: campeón del Mundial Sub 20 en 2005, medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y, finalmente, consagraciones mayores que marcaron una era dorada para la Selección, con la Copa América 2021 en el Maracaná, la Finalissima 2022, la Copa del Mundo de Qatar 2022 y la Copa América de Estados Unidos 2024”.

Por otro lado, la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) también formó parte de los saludos para Messi: “¡Felicidades a la leyenda que hace felices a millones!”, expresaron junto a una foto del futbolista.

Sergio “Kun” Agüero, excompañero de la Selección, también le dedicó un sentido mensaje: “Feliz cumpleaños, chaval. Te quiero”.

Los récords más impresionantes de Lionel Messi

Entre sus hitos más destacados, hay uno que sobresale por encima del resto debido a la dificultad que representa igualarlo o superarlo: los 91 goles que convirtió en un año calendario.

Los históricos 91 goles de 2012

Ya consolidado en la posición de “falso 9”, una función que perfeccionó bajo la conducción técnica de Josep Guardiola en el Barcelona, Messi protagonizó una temporada inolvidable durante 2012.

La primera parte de ese año la disputó bajo las órdenes de Guardiola, mientras que la segunda la jugó durante el inicio del ciclo de Tito Vilanova. Entre ambas etapas, el rosarino alcanzó una cifra que parecía imposible: convirtió 91 goles en apenas 69 partidos.

Argentina vs Austria por el Grupo J. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

El desglose de aquella marca es impactante: anotó 59 tantos en LaLiga española, 13 en la UEFA Champions League, 12 en amistosos internacionales con la Selección argentina, cinco en la Copa del Rey y dos en la Supercopa de España.

De esta manera, superó los 85 goles que había marcado el alemán Gerd Müller en 1972 y estableció un récord que aún permanece vigente.

El rey del Balón de Oro

El extraordinario rendimiento de Messi en 2012 le permitió conquistar un nuevo Balón de Oro, el premio que distingue al mejor futbolista del mundo.

En este apartado también dejó una huella imborrable: fue el primer jugador en ganar cuatro Balones de Oro de manera consecutiva, entre 2009 y 2012, y además es el máximo ganador de la historia del galardón con ocho conquistas.

El máximo goleador argentino de todos los tiempos

La influencia de Messi trasciende cualquier camiseta. Con 122 goles en 201 partidos con la Selección argentina, es el máximo goleador histórico del combinado nacional.

Además, con 916 tantos oficiales a lo largo de su carrera, también se convirtió en el máximo artillero argentino de todos los tiempos, superando ampliamente a Alfredo Di Stéfano.

Argentina vs Austria por el Grupo J. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

El récord más reciente en los Mundiales

Messi inició el Mundial 2026 de manera brillante. Convirtió cinco goles en sus dos primeros encuentros, tres frente a Argelia y dos ante Austria, y alcanzó los 18 tantos en Copas del Mundo.

Esa cifra le permitió convertirse en el máximo goleador de la historia de los Mundiales en soledad, agregando otro capítulo a una trayectoria repleta de logros.

Además, amplió otra marca histórica: con 28 partidos disputados entre Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y el actual Mundial 2026, se consolidó como el futbolista con más presencias en la historia de la competencia.

A los 39 años, Lionel Andrés Messi continúa rompiendo barreras y sumando récords que parecen inalcanzables. Mientras sigue persiguiendo nuevos objetivos con la camiseta argentina, su legado ya ocupa un lugar privilegiado en la historia del deporte mundial.