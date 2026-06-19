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La reacción de Jorge Messi al enterarse de la fake news de su muerte: “Qué quilombo...”

Celia Cuccittini, madre de Lionel Messi, sorprendió a todos al revelar qué dijo su marido tras el escándalo que terminó con Flor Peña afuera de Luzu TV.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Jorge Messi, papá de Lionel.
Jorge Messi, papá de Lionel. Foto: REUTERS
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La polémica sobre la falsa noticia sobre la muerte de Jorge Messi, papá de Lionel, terminó con el alejamiento de Florencia Peña de Luzu TV tras difundir al aire la fake news. Tras todo el revuelo, en las últimas horas se conoció cuál fue la reacción del padre del capitán argentino.

Al aire de LAM, el conductor Ángel de Brito reveló que intercambió una serie de mensajes con Celia Cuccittini, madre de la “Pulga” y que estaba en la clínica acompañando a su marido.

“Estoy hablando con ella, que nos está mirando. Le pregunté a ver cómo habían vivido todo esto y me dijo que fue horrible”, contó el periodista y sumó: “Y que Jorge está mirando y dijo ‘qué quilombo que armé’”.

Celia Cuccittini y Jorge Messi, padres de Lionel. Foto: NA/AFP

El error de Florencia Peña sobre la salud de padre de Messi

En su programa El Show del Verano, Florencia Peña dijo al aire que el papá de Messi había muerto y el error terminó con ella afuera de Luzu TV. Juan Ingaramo y Mariano Otero, invitados de ciclo, se quedaron conmovidos y se vivieron momentos de tensión en el piso, cuando todo era risa y alegría.

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Che, ¡fake! ¿Qué pasó?”, quiso saber la actriz ante las rápidas repercusiones de las redes sociales. Allí, una de las productoras del ciclo tomó el micrófono para asumir la responsabilidad.

“Hay un montón de rumores en todos lados, se está escribiendo en Twitter, no está confirmado por ningún medio, nada. Lo aclaramos por las dudas... Pedimos disculpas también de la producción, que lo tiramos antes de terminar de chequearlo”, disparó la productora del programa.

“Es fake, me lo tiraron por acá y yo no estaba mirando. Esto pasa en la comunicación, ya no entendés bien qué es fake y qué es real, hay que poner todo en tela de juicio. Te podés comer la curva, pedimos disculpas”, cerró el tema al aire. Sin embargo, el tema escaló hasta la desvinculación de todas las involucradas del canal que dirige Nicolás Occhiato.

Florencia Peña comunicó al aire la muerte de Jorge Messi. Video: LuzuTV

Florencia Peña se comunicó con la mamá de Lionel Messi tras la fake news sobre su papá Jorge

Tras el escándalo, la artista rompió el silencio y contó que le mandó un mensaje de disculpas a Celia Cuccittini.

“Le dejé un mensaje a Celia, con la que me he encontrado en muchos teatros que ha venido a verme. Solo disculpas muy sentidas sobre lo que pasó, nada más”, dijo al aire de SQP. Al ser consultada sobre una posible respuesta, dijo: “No me contestó y no pretendo que me conteste, solamente quería que ella sepa de mi boca que yo lamentaba muchísimo lo que había pasado”.

“Estoy muy triste. Pido disculpas de corazón, nunca pensé que me iba a pasar algo así. Estaba en vivo, mi productora me dio la noticia en vivo y yo les juro por mis hijos que como estábamos ‘boludeando’ y no estaba conectada con la compu y el teléfono pensé que no estaba siendo empática mientras todo el mundo hablaba de algo duro y difícil”, añadió la actriz.

Flor Peña en SQP sobre su situación tras la fake news de Jorge Messi. Video: América

Y sumó: “Cometí un error y me confundí, en Luzu saben como fueron las cosas pero acá estoy dando la cara como siempre, pidiendo mis más sinceras disculpas. No me interesa dar una primicia, no vivo de eso no lo sé hacer”.

“Pensé que ya se había dado la noticia y que todo el mundo estaba hablando de eso y yo estaba ‘boludeando’ y por eso salí a decirlo así”, prosiguió.

La rápida reacción de Nicolás Occhiato

Nicolás Occhiato había lanzado un contundente comunicado en el que expresaba: “Quiero expresar que lo que acaba de suceder al aire de Luzu me indigna igual que a todos ustedes, no me representan a mí ni a lo que queremos transmitir desde nuestro trabajo. Mi desacuerdo es total”.

“Corresponde una revisión interna y una sanción contundente porque fue un error inadmisible para mi forma de comunicar“, lanzó el conductor en el cierre del posteo.

Tras el revuelo en redes, el reconocido conductor y productor redobló la apuesta y lanzó un nuevo comunicado, informando que “las autoridades de Luzu TV han tomado la decisión de desvincular a todos los responsables involucrados y Florencia Peña tomará la decisión de dar un paso al costado”.

Al hablar de “todos los responsables involucrados”, se entiende que los productores involucrados en el polémico momento también serán desvinculados del programa El Show del Verano.

Por su parte, el texto oficial cierra: “Reafirmamos nuestro compromiso con una comunicación responsable, respetuosa y rigurosa”.

Jorge Messi Flor PeñaLionel Messi
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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