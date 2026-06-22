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El 1x1 de Argentina contra Austria en el Mundial 2026: Messi renació tras el penal errado y convirtió un histórico doblete

El capitán de la Selección Argentina volvió a ser la gran figura de la “Albiceleste” luego de marcar los dos goles del triunfo 2 a 0 frente a Austria, por el Grupo J. De esta manera, la “Scaloneta” selló su clasificación a los 16avos de final de la Copa del Mundo.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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Lionel Messi convirtió un doblete contra Austria y fue la gran figura de la Selección Argentina.Maria Lysaker
Lionel Messi convirtió un doblete contra Austria y fue la gran figura de la Selección Argentina.Maria Lysaker Foto: Reuters (Maria Lysaker)
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La Selección Argentina tuvo una sólida presentación en el triunfo 2 a 0 ante Austria por el Grupo J del Mundial 2026, en un partido que combinó paciencia, jerarquía y contundencia. En el clásico análisis 1x1, el equipo mostró un rendimiento parejo en todas sus líneas, con una defensa atenta, un mediocampo dinámico y una delantera que volvió a marcar la diferencia en los momentos clave. El dominio territorial fue “Albiceleste” durante gran parte del juego, aunque no estuvo exento de tensión, especialmente en el arranque.

El gran protagonista de la noche fue, una vez más, Lionel Messi. El capitán tuvo una actuación consagratoria: tras fallar un penal en los primeros minutos, lejos de caerse anímicamente, se cargó el equipo al hombro y terminó siendo decisivo con un doblete que inclinó el marcador. Con estos dos goles, alcanzó los 18 tantos en Copas del Mundo y se convirtió en el máximo goleador en la historia de los mundiales, un récord que reafirma su dimensión legendaria. Su influencia no solo se reflejó en la red, sino también en la generación de juego y su liderazgo dentro del campo.

La formación de la Selección Argentina contra Austria, por el Grupo J, del Mundial 2026. Foto: Reuters (Kai Pfaffenbach)

En el balance general, el conjunto dirigido por Argentina dejó sensaciones positivas y reafirmó su candidatura. Más allá de la brillantez de Messi, el equipo mostró funcionamiento colectivo, compromiso y variantes ofensivas que serán clave en lo que viene. Este triunfo le dio la clasificación a Argentina a 16avos de final y fortaleció la confianza de cara a los próximos desafíos, con la ilusión intacta de seguir avanzando y pelear por el título.

Los puntajes de Argentina contra Austria en el Mundial 2026

Emiliano Martínez (6): no tuvo grandes intervenciones; la más difícil fue un tiro libre de Marcel Sabitzer que desvió correctamente con sus manos hacia un costado. Luego, descolgó de manera perfecta todos los centros.

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Nahuel Molina (5): el punto más bajo de la “Albiceleste”. Comenzó de menor a mayor, ya que lo atacaron mucho por su banda derecha y se mostró impreciso en los pases. Terminó de forma discreta.

Cristian Romero (6): sólido tanto por arriba como por abajo con su habitual garra defensiva. Tuvo un duelo particular con delantero austríaco Michael Gregoritsch. Sintió una molestia y fue reemplazado a los 57′ por Nicolás Otamendi.

Lisandro Martínez (6): tuvo menos participación defensiva que el “Cuti”, pero cuando intervino lo hizo con solidez sin cometer errores y sacando sin escrúpulos la pelota al campo rival.

Facundo Medina (6): mantuvo el gran nivel demostrado ante Argelia, siendo uno de los puntos más altos, y le dio una asistencia a Messi para el único gol del partido. Fue reemplazado a los 81′ por Nicolás Tagliafico.

Rodrigo De Paul (6): el más movedizo de los tres de la mitad, volcándose por la banda derecha y el centro cuando fue necesario. Fue reemplazado a los 81′ por Leandro Paredes.

Alexis Mac Allister (6): el más ordenado del mediocampo. Se ubicó entre los centrales y lateralizó rápidamente para hacerle llegar la pelota a sus compañeros. Aportó poco en ataque.

Enzo Fernández (7): manejó los tiempos de la pelota con mucho criterio para imponer velocidad o un freno cuando fue necesario. Fue muy inteligente en sus intervenciones para controlar el partido.

Cristian Romero, Enzo Fernández, Lionel Messi y Lisandro Martínez, las figuras de Argentina ante Austria. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

Lionel Messi (8): erró un penal al inicio del partido, pero se repuso rápido con un zurdazo para convertirse en el máximo goleador de la historia de los Mundiales. El tanto le dio confianza para crecer en el partido y sellar un doblete en la última jugada del partido.

Lautaro Martínez (5): mostró mucha movilidad en el frente ofensivo. Cuando bajó a ayudar al equipo cometió algunas faltas defensivas, pero también ganó muchas en propio campo siendo solidario. Fue reemplazado a los 64′ por Julián Álvarez.

Thiago Almada (6): le costó entrar en juego y se movió con mucha explosividad por diferentes sectores del campo. A partir de su pie derecho y, desde el centro de la cancha, nació el 1-0 de Argentina. Fue reemplazado a los 64′ por Nicolás González.

Suplentes

Nicolás Otamendi (6): ingresó a los 57′ por Cristian Romero. Cumplió defensivamente en las pocas intervenciones que tuvo, mostró autoridad y no cometió errores.

Nicolás González (6): ingresó a los 64′ por Thiago Almada. Entró rápidamente en juego, ayudó a Medina en defensa y casi convierte de cabeza tras un córner de Messi desde la franja izquierda.

Julián Álvarez (5): ingresó a los 64′ por Lautaro Martínez. Participó muy poco del juego y falló un mano a mano increíble que derivó en el segundo gol de Messi ante Austria.

Leandro Paredes (-): no califica, jugó menos de 20 minutos. Ingresó a los 81′ por Rodrigo De Paul.

Nicolás Tagliafico (-): no califica, jugó menos de 20 minutos. Ingresó a los 81′ por Facundo Medina.

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Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

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