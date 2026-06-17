Por qué la Selección Argentina juega con una camiseta diferente contra Argelia: el detalle que diferencia a cada jugador

Parches en la camiseta de la Selección Argentina. Foto: FIFA

El debut de la Selección Argentina ante Argelia en el Mundial 2026 trae consigo un dato curioso: no todos los jugadores usarán la misma camiseta. ¿La razón? La FIFA incorporó nuevos parches especiales en la indumentaria de los futbolistas y los mismos están divididos en varias categorías, que van desde debutantes a campeones.

Estos distintivos fueron creados junto a Fanatics bajo la licencia de Topps y se utilizan durante toda la Copa del Mundo. Además, tienen como objetivo reconocer momentos especiales dentro de la historia de la competencia, destacando jugadores que disputan por primera vez el torneo, a quienes alcanzan participaciones récord y a los que fueron premiados individualmente en ediciones anteriores.

Esta iniciativa también apunta al público coleccionista: los distintivos siguen la línea de los parches de debut que Topps ya implementó en competencias como la MLB, NBA, NFL, WWE, Fórmula 1 y MLS.

Cómo son los parches especiales en las camisetas del Mundial 2026

La FIFA indicó que todas las camisetas deben contar con el escudo oficial de la competición en la manga derecha y un parche vinculado a una campaña social en la izquierda. “Unidos por la Paz”, es el mensaje que se usará durante la fase de grupos.

Parche por la paz en la camiseta de la Selección Argentina. Foto: FIFA

En tanto, durante las fases finales serán:

Dieciseisavos de final, el partido por el tercer puesto y la final: “El Fútbol Une al Mundo”.

En octavos de final, cuartos y semifinales: “Unidos por la Educación”.

El parche especial que utiliza Lionel Messi en el Mundial 2026

Además de estos símbolos, algunos futbolistas llevan reconocimientos individuales por sus trayectorias y logros dentro de la Copa el Mundo. Uno es para los jugadores considerados “Leyendas” del torneo.

Entre los futbolistas que reciben este reconocimiento aparecen figuras como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Guillermo Ochoa, quienes forman parte del grupo de jugadores con una extensa trayectoria en el Mundial, ya que -con el de 2026- cada uno disputó 6 ediciones.

Por su parte, Emiliano “Dibu” Martínez también posee distinción debido a que fue elegido como el mejor arquero del Mundial de Qatar 2022. Esto se debe a que la FIFA establece que todos los jugadores que hayan obtenido premios individuales (como el Balón de Oro, la Bota de Oro o el Guante de Oro) en una Copa del Mundo serán considerados “Leyendas”.

Parches en la camiseta de la Selección Argentina. Foto: FIFA

El “Patch Debut” también alcanza a la Argentina

El “Patch Debut” es utilizado por los futbolistas que disputen por primera vez un Mundial y estará ubicado en la manga derecha, debajo del escudo oficial del torneo.

En la Selección Argentina, ocho futbolistas podrían entran en esta categoría:

Juan Musso

Marcos Senesi

Facundo Medina

Valentín Barco

Nicolás González

Giuliano Simeone

Nicolás Paz

José Manuel López

Cabe señalar que si alguno de suma minutos en el Mundial, dejará de utilizar el parche de debut en el siguiente partido.