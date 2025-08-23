Rugby Championship: Los Pumas le ganaron a los All Blacks por primera vez en Argentina

Fue 29-23 en una jornada histórica en el Estadio José Amalfitani.

Los Pumas vs All Blacks. Foto: Gaspafotos / Prensa UAR

Los Pumas le ganaron 29-23 a los All Blacks, en un encuentro correspondiente a la segunda fecha del Rugby Championship 2025 y disputado en el Estadio José Amalfitani. De esta manera, el combinado nacional triunfó ante el neozelandés por primera vez en Argentina.

El seleccionado dirigido por Felipe Contepomi se puso en ventaja a los tres minutos, a través de un penal de Tomás Albornoz.

Los Pumas vs All Blacks. Foto: Gaspafotos / Prensa UAR

El empate de los All Blacks llegaría a los 12′, cuando Beauden Barrett selló el 3-3. Ocho minutos después, Billy Proctor marcó el primer try del encuentro, mientras que Fletcher Newell anotó el segundo a los 26′. La visita erró la conversión en ambas ocasiones.

A los 33′, Juan Martín González consiguió el primer try argentino, mientras que Santiago Carreras sumó los 3 puntos adicionales para irse 13-13 al entretiempo.

Argentina se puso en ventaja apenas iniciado el segundo tiempo gracias a dos penales de Santi Carreras, que puso el marcador 19-13.

Los Pumas vs All Blacks. Foto: Gaspafotos / Prensa UAR

El combinado nacional pisó el acelerador y a los 60′ se adelantó 26-13 gracias al try de Gonzalo García y una nueva conversión de Carreras.

Un try de Samisoni Taukei’aho a los 68 minutos acercó a los neozelandeses en el marcador, pero un nuevo penal le dio aire a Los Pumas, que se pusieron 29-23 (hubo penal de los All Blacks en la última) y sellaron la victoria.