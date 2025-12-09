Franco Colapinto no estará en las pruebas de Abu Dhabi de la Fórmula 1: los motivos

Con la temporada finalizada, aún queda un reto más. Pero no todos serán de la partida.

El piloto argentino en el Gran Premio de Qatar. Foto: Twitter @AlpineF1Team

Con la temporada 2025 de la Fórmula 1 terminada, este martes, los 20 autos volverán a rodar en Abu Dhabi para una jornada de pruebas. Entre las ausencias se destaca la de Franco Colapinto.

Sucede que en Alpine apuestan por la experiencia y solo estará Pierre Gasly y así cada equipo dispondrá de un “coche laboratorio” para evaluar con miras al 2026. Los neumáticos son compuestos rediseñados, un poco más chicos y más estrechos, que serán fundamentales en la próxima era de la categoría.

Qué pilotos estarán ausentes

Yuki Tsunoda, su excompañero Max Verstappen y George Russell no estarán y su lugar será ocupado por los jóvenes Isack Hadjar y Andrea Kimi Antonelli.

Aston Martin será el único equipo con un piloto de pruebas al mando. Stoffel Vandoorne se subirá al coche laboratorio, ya que ni Fernando Alonso ni Lance Stroll girarán este martes.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Abu Dhabi de la Fórmula 1. Foto: Reuters (Amr Alfiky)

Qué debutantes estarán

McLaren volverá a poner al mexicano Pato O’Ward al mando del auto campeón del mundo. En la fórmula de los jóvenes talentos, tres pilotos de Fórmula 2 también tendrán su oportunidad como Dino Beganovic girará con Ferrari, Luke Browning lo hará con Williams y Jak Crawford.

Kush Maini, de F2, tomará el volante del Alpine. La lista de pilotos invitados se completa con algunos perfiles de experiencia en otras categorías. Frederik Vesti, piloto reserva de Mercedes y actualmente activo en IMSA con Cadillac, manejará la Flecha de Plata. Por el lado de Haas, el japonés Ryo Hirakawa, figura de Toyota en el WEC y tester del equipo estadounidense, tomará el control del VF-25.

El mensaje de Franco Colapinto tras un flojo 2025 para Alpine

“Creo que me quedo con muchas cosas esta temporada:un equipo que no se rindió a pesar de los resultados malos que tuvimos. Es muy importante eso y nos prepara para cuando vaya mejor”, expresó el piloto argentino al hacer balance del campeonato.

Colapinto reconoció que el rendimiento estuvo por debajo de las expectativas, pero remarcó la importancia de la experiencia adquirida a lo largo del año y la unión del grupo en los momentos más complejos.

“Así que nada, queda mucho por mejorar todavía, pero gracias a Dios ya terminó este año”, agregó, dejando en claro que el foco ya está puesto en la próxima temporada.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Abu Dhabi. Foto: REUTERS

Cómo fue la última carrera de Colapinto

Al igual que todo el año, el pilarense sufrió la falta de rendimiento de su Alpine, que estuvo acompañada por sus flojísimas qualys y terminó en la última posición, por detrás de su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly.

Fue el único piloto que no sumó puntos en la temporada además del australiano Jack Doohan, quien solo disputó las primeras seis fechas, y cerró el año en el 20° puesto de la tabla.